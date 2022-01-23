Отменят ли COVID-сертификаты в Украине? Экс-санврач ответил

Врач ответил, отменят ли в Украине маски и COVID-сертификаты / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине слишком рано начинают отменять карантинные ограничения. Локдаун был бы более эффективным в борьбе с коронавирусом.

Об этом рассказал экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, передает "Обозреватель".

Реклама

Стоит ли снимать карантинные ограничения?

По словам Бережнова, в Великобритании уже отменяют маски и сертификаты вакцинации, но в Украине еще рано принимать такое решение.

"Мне трудно оценить решение британского премьера, потому что я не владею информацией об эпидемической ситуации в Великобритании. Но если смотреть на то, как развивается ситуация с коронавирусом в мире, то полностью снимать ограничения, с моей точки зрения, еще рано. Сейчас по миру идет новая волна заболеваемости", – сказал Бережнов.

От чего зависит смягчение карантина?

Чтобы снимать ограничения нужно четко понимать, как развивается эпидемический процесс.

Реклама

"Но если премьер принимает такое решение, наверняка оно основано на проведенных исследованиях, на оценках и прогнозах ученых и так далее. Скорее всего, решение было принято не единолично. Но это не значит, что раз Великобритания отменяет ограничения, надо отменять и нам в Украине. Это будет слишком рано. Я бы все равно относился к этому с осторожностью. Есть вещи, которые надо продолжать", – добавил экс-санврач.

В Украине все еще высокие показатели уровня заболеваемости, тяжести болезни и летальности.

Когда ждать пика заболеваемости?

По словам Бережнова, в Украине могут фиксировать 40 тысяч новых случаев COVID -19 в сутки.

Реклама

"Конкретная цифра новых случаев заболеваний в сутки будет зависеть от того, сколько людей мы протестируем. Понятно, что идет рост количества заражений и больных. Думаю, еще неделю-две заболеваемость будет расти, может дойти и до 40 тысяч в день", – сказал экс-санврач.

Красная зона снова возвращается

В Ивано-Франковской области зашкаливают COVID-показатели. По результатам заседания Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 24 января 2022 года красный уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что Ивано-Франковская область уже превышает три показателя. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – это уровень госпитализаций и динамика заболеваемости.

Ранее мы писали: