Отомстили за МН17. Уничтожен российский "Бук", который вторгся в Украину

Военные получат дополнительную помощь / Коллаж "Сегодня"
Российские войска продолжают нести значительные потери во время вторжения в Украину. Количество уничтоженной техники по состоянию на 6:00 сообщает Генштаб ВСУ.
Список потерь оккупанта:
- Самолеты – 14
- Вертолеты – 8
- Танки ‒ 102
- Боевых бронированных машин ‒ 536
- Пушек – 15
- ЗРК БУК 1
Крушение рейса МН17 над Донбассом
Как мы уже писали, расследователь Bellingcat Христо Грозев, который был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении Boeing 777, заявил, что все указывает на причастность России к сбиванию самолета.
Напомним, международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четверым. Им грозит от 30 лет лишения свободы до пожизненного.