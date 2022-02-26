Отомстили за МН17. Уничтожен российский "Бук", который вторгся в Украину

Военные получат дополнительную помощь / Коллаж "Сегодня"

Российские войска продолжают нести значительные потери во время вторжения в Украину. Количество уничтоженной техники по состоянию на 6:00 сообщает Генштаб ВСУ.

Список потерь оккупанта:

Самолеты – 14

Вертолеты – 8

Танки ‒ 102

Боевых бронированных машин ‒ 536

Пушек – 15

ЗРК БУК 1

Реклама

Крушение рейса МН17 над Донбассом

Как мы уже писали, расследователь Bellingcat Христо Грозев, который был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении Boeing 777, заявил, что все указывает на причастность России к сбиванию самолета.

Напомним, международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четверым. Им грозит от 30 лет лишения свободы до пожизненного.