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Отомстили за МН17. Уничтожен российский "Бук", который вторгся в Украину

Светлана Москаленко
26 февраля, 07:47
Уже более сотни танков оккупанта уничтожено в боях на территории Украины

Военные получат дополнительную помощь / Коллаж "Сегодня"

Российские войска продолжают нести значительные потери во время вторжения в Украину. Количество уничтоженной техники по состоянию на 6:00 сообщает Генштаб ВСУ.

Список потерь оккупанта:

  • Самолеты – 14
  • Вертолеты – 8
  • Танки ‒ 102
  • Боевых бронированных машин ‒ 536
  • Пушек – 15
  • ЗРК БУК 1

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Крушение рейса МН17 над Донбассом

Как мы уже писали, расследователь Bellingcat Христо Грозев, который был частью команды, которая собирала ключевую информацию о крушении Boeing 777, заявил, что все указывает на причастность России к сбиванию самолета.

Напомним, международная следственная группа из представителей Нидерландов, Малайзии, Австралии, Бельгии и Украины несколько лет собирала доказательства, а летом 2019 прокуратура Нидерландов объявила о подозрении четверым. Им грозит от 30 лет лишения свободы до пожизненного.