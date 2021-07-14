Отставка Авакова – кто и почему попросил министра "на выход"

Во вторник, 13 июля, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков внезапноподал в отставку. Причину своего решения чиновник не назвал, но политики и журналисты поговаривают, что министра могли "попросить" уволиться заместитель помощника госсекретаря США, временный посол США в Украине Джордж Кент и президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, не исключается вероятность того, что чиновник решил уйти по собственной инициативе. Сайт "Сегодня" выяснил, кто и почему мог "надавить" на министра, и чем займется Аваков после увольнения.

Отставка после встречи с Кентом

12 июля Джордж Кент прибыл в Киев, чтобы возглавить посольство США на время отпуска временной поверенной Кристины Квин. Одним из первых чиновников, с кем встретился Кент, оказался Арсен Аваков. А уже на следующий день глава МВД подал в отставку.

Многие сразу связали эти два события, предположив, что именно Кент "убедил" Авакова уйти в отставку. Об этом, в частности, написал в своем Telegram-каналежурналист Игорь Соловей.

"Кент нашел убедительные аргументы в разговоре с Аваковым. Например, пообещал ему гарантии не включения в санкционный список в обмен на отставку", – предположил журналист.

Однако версия с угрозами Кента выглядит сомнительной, учитывая давнее знакомство Авакова с представителем Госдепа. Вероятно, некие дружеские отношения и повлияли на то, что одну из первых встреч посол провел с главой МВД, что не совсем соответствует дипломатическому протоколу.

После встречи с Джорджем Кентом Аваков подал в отставку. Фото: Твиттер/ AvakovArsen

Сотрудничал с Вашингтоном 16 лет

Аваков и Кент близко знакомы с 2005 года, когда Кент был замглавы дипломатического отдела американского посольства, а Аваков – губернатором Харьковской области. Ряд СМИ сообщал, что в те времена Аваков через Кента имел возможность сообщать в Вашингтон информацию независимо от высших должностных лиц Украины.

Аналогичная ситуация сложилась в 2014-2015 годах, когда Аваков стал министром внутренних дел. Ходили слухи, что в свое время Кент лично договорился спустить на тормозах знаменитое дело о рюкзаках Авакова, которое завело НАБУ. Впоследствии, украинский чиновник, якобы, слил Кенту информацию о переговорах Петра Порошенко и Юрия Луценко с людьми Дональда Трампа на предмет передачи Вашингтону информации о вмешательстве украинской элиты в выборы в США в 2016 году. После чего, вроде бы еще более сблизился с командой Джо Байдена.

Если все сказанное выше правда, возникает вопрос: зачем, Кенту просить Авакова уйти в отставку? Вашингтону это не выгодно. Поэтому, скорее всего, увольнение министра все-таки было решением не американцев, а украинской власти.

На Авакова мог "надавить" Владимир Зеленский

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук сказала сайту "Сегодня", что Аваков мог подать в отставку с подачи президента Зеленского.

"Помните, в самом начале мы голосовали за назначение Авакова под президентские гарантии? Тогда Зеленский сказал, что если министр не справится – он сам отправит его в отставку. Вероятно, так и произошло. Не исключено, что после беседы с главой государства Аваков сам написал заявление. Впрочем, это исключительно моя версия" – сказала "Сегодня" Верещук.

Ирина Верещук предположила, что отставку Авакова инициировал президент. Коллаж: "Сегодня"

О том, что увольнение Авакова было инициативой Зеленского говорит "Сегодня" и политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

"Кент вряд ли сыграл роль в увольнении Авакова. Насколько мне известно из собственных источников, именно Зеленский предложил Авакову уйти в отставку", – говорит нам Карасев.

С ним соглашается и политолог, магистр государственного управления Владимир Воля.

"Мы видим, что на смену Авакову, вероятно придет Дмитрий Монастырский, который является фигурой Зеленского. Вот и ответ на вопрос "кто повлиял на отставку министра", -говорит "Сегодня" эксперт.

Владимир Воля. Фото: Facebook Владимира Воли

"Честь имею" – намеки Авакова

Воля отмечает, что Аваков формально сам ушел в отставку, однако в своем заявлении он намекнул, что был вынужден подчиниться команде "сверху".

"Его ремарка "честь имею" говорит о том, что он не сам принял данное решение, а подчинился приказу руководства", – объясняет Воля.

Политолог Карасев добавил, что министр повел себя достойно и не стал спорить с главой государства.

"Его фраза "честь имею" как раз и говорит о достоинстве Авакова, как государственного служащего", – говорит Карасев.

Политолог Вадим Карасев. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Почему Зеленский так решил

Как отмечает Карасев, осенью в Украине могут вспыхнуть очередные массовые протесты из-за имплементации минских соглашений, повышения коммунальных тарифов и недовольства введением рынка земли. К слову, уже сегодня под Радой прошла масштабная акция протеста ветеранов силовых структур, требующих неотложного перерасчета пенсий.

"Аваков в свое время помог Зеленскому прийти к власти и настроить США против Порошенко. Аваков – очень влиятельная, самостоятельная фигура, а Зеленскому накануне возможных массовых беспорядков в стране необходим 100%-лояльный к нему глава МВД, который будет обязан президенту своей должностью", – объясняет Карасев.

Политолог Воля также отметил, что Зеленский ставит главой МВД не кадрового специалиста, не очень влиятельную фигуру (как Аваков), а человека, который безропотно будет выполнять все его указания.

"Зеленский укрепляет власть, везде расставляет своих людей, а Аваков не был "своим". Учитывая, что осенью возможны беспорядки, президенту нужен абсолютно преданный глава МВД, который будет контролировать ситуацию в стране, четко исполнять указания и не выносить сор из избы", – говорит Воля.

Политологи также уверены, что кандидатуру нового министра – нардепа "Слуги народа" Зеленский согласовал с Аваковым. "Рада наверняка за него проголосует, так как альтернативной кандидатуры нет", – говорят эксперты.

В то же время глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков сомневается, что Аваков подал в отставку под давлением.

"Мало вероятно, что на Авакова мог кто-то повлиять. Он достаточно самостоятельный политик, который пробыл в кресле главы МВД семь с половиной лет. Он много сделал для полиции и МВД, но пришло время переходить на новый этап. Отставка – это скорее консенсус между Аваковым и президентом. Его теперь заменит компромиссная фигура", – говорит Быков.

Сергей Быков. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

Чем займется экс -глава МВД

По мнению Воли, у Авакова сейчас появится возможность заниматься двумя направлениями.

"Он может отдыхать, писать книги и мемуары или же заниматься политической деятельностью. Возможно, осенью Аваков заявит об участии в каком-то политическом проекте", – говорит Воля.

Политолог Быков, предполагает, что Аваков будет отдыхать.

"Думаю, политика ему надоела, какой-то период времени он не будет принимать в ней участие, но будет держать руку на пульсе", – отметил эксперт.

А вот бывший бывший и.о. министра внутренних дел Михаил Корниенко считает, что Арсен Аваков не будет отдыхать, а планирует "реализовать свои президентские амбиции".

"Арсен Аваков – прежде всего сильнейший политик. Едва ли не самый мощный в нашей стране на сегодняшний день. Ему удалось продержаться в кресле министра 7 лет при двух президентах. Такого еще не было. Я думаю, что у Авакова есть президентские амбиции. И он уходит сейчас для того, чтобы их реализовать", – сказал Корниенко.

После отставки Аваков может писать книги и мемуары. Фото: instagram.com/arsenik78/

Напомним, в июне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил в том, что до осени перестановок в правительстве не планируется, в том числе не планировалась и отставка Авакова. Позже уже замглавы МВД Антон Геращенко отмечал, что слухи об отставке министра внутренних дел начались 22 февраля 2014 года – за день до назначения. Также в СМИ появилась информация, что якобы у Зеленского хотят уволить Авакова.

Сам же глава МВД ранее назвал условием своей отставки несовместимость решений Зеленского с его внутренним миром.