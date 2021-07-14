Відставка Авакова – хто і чому попросив міністра "на вихід"

У вівторок, 13 липня, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков раптово подав у відставку. Причину свого рішення чиновник не назвав, але політики і журналісти подейкують, що міністра могли "попросити" звільнитися заступник помічника держсекретаря США, тимчасовий посол США в Україні Джордж Кент і президент України Володимир Зеленський. У той же час, не виключається ймовірність того, що чиновник вирішив піти з власної ініціативи. Сайт "Сегодня" з'ясував, хто і чому міг "натиснути" на міністра і чим займеться Аваков після звільнення.

Відставка після зустрічі з Кентом

12 липня Джордж Кент прибув до Києва, щоб очолити посольство США на час відпустки тимчасової повіреної Крістіни Квін. Одним із перших чиновників, з ким зустрівся Кент, виявився Арсен Аваков. А вже на наступний день глава МВС подав у відставку.

Багато хто відразу пов'язали ці дві події, припустивши, що саме Кент "переконав" Авакова піти у відставку. Про це, зокрема, написав у своєму Telegram-каналі журналіст Ігор Соловей.

"Кент знайшов переконливі аргументи в розмові з Аваковим. Наприклад, пообіцяв йому гарантії не включення до списку санкцій в обмін на відставку", – припустив журналіст.

Однак версія з погрозами Кента вважаємо сумнівною, з огляду на давнє знайомство Авакова з представником Держдепу. Ймовірно, деякі дружні взаємини і вплинули на те, що одну з перших зустрічей посол провів із главою МВС, що не зовсім відповідає дипломатичному протоколу.

Після зустрічі з Джорджем Кентом Аваков подав у відставку. Фото: Твиттер/ AvakovArsen

Співпрацював із Вашингтоном 16 років

Аваков і Кент близько знайомі з 2005 року, коли Кент був заступником глави дипломатичного відділу американського посольства, а Аваков – губернатором Харківської області. Ряд ЗМІ повідомляв, що в ті часи Аваков через Кента мав можливість повідомляти в Вашингтон інформацію незалежно від вищих посадових осіб України.

Аналогічна ситуація склалася в 2014-2015 роках, коли Аваков став міністром внутрішніх справ. Ходили чутки, що свого часу Кент особисто домовився спустити на гальмах знамениту справу про рюкзаки Авакова, яку завело НАБУ. Згодом український чиновник нібито злив Кенту інформацію про переговори Петра Порошенка і Юрія Луценка з людьми Дональда Трампа на предмет передачі Вашингтону інформації про втручання української еліти в вибори в США в 2016 році. Після чого начебто ще більш зблизився з командою Джо Байдена.

Якщо все сказане вище правда, виникає питання: навіщо Кенту просити Авакова піти у відставку? Вашингтону це не вигідно. Тому, швидше за все, звільнення міністра все-таки було рішенням не американців, а української влади.

На Авакова міг "натиснути" Володимир Зеленський

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук сказала сайту "Сегодня", що Аваков міг подати у відставку з подачі президента Зеленського.

"Пам'ятайте, на самому початку ми голосували за призначення Авакова під президентські гарантії? Тоді Зеленський сказав, що якщо міністр не впорається, він сам відправить його у відставку. Ймовірно, так і сталося. Не виключено, що після бесіди з главою держави Аваков сам написав заяву. Втім, це виключно моя версія", – сказала "Сегодня" Верещук.

Ирина Верещук препустила, що відставку Авакова ініціював президент. Коллаж: "Сьогодні"

Про те, що звільнення Авакова було ініціативою Зеленського, каже "Сегодня" і політолог, директор Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

"Кент навряд чи зіграв роль у звільненні Авакова. Наскільки мені відомо з власних джерел, саме Зеленський запропонував Авакову піти у відставку", – говорить нам Карасьов.

З ним погоджується і політолог, магістр державного управління Володимир Воля.

"Ми бачимо, що на зміну Авакову, ймовірно прийде Дмитро Монастирський, який є фігурою Зеленського. Ось і відповідь на питання "хто вплинув на відставку міністра", – говорить "Сегодня" експерт.

Володимир Воля. Фото: Facebook Володимира Волі

"Честь маю" – натяки Авакова

Воля зазначає, що Аваков формально сам пішов у відставку, проте в своїй заяві він натякнув, що був змушений підкоритися команді "зверху".

"Його ремарка "честь маю" говорить про те, що він не сам прийняв це рішення, а підкорився наказу керівництва", – пояснює Володимир.

Політолог Карасьов додав, що міністр повівся гідно і не став сперечатися з главою держави.

"Його фраза "честь маю" якраз і говорить про гідність Авакова як державного службовця", – говорить Карасьов.

Політолог Вадим Карасьов. Фото: facebook.com/vadim.karasev

Чому Зеленський так вирішив

Як зазначає Карасьов, восени в Україні можуть спалахнути чергові масові протести через імплементації мінських угод, підвищення комунальних тарифів і невдоволення введенням ринку землі. До слова, вже сьогодні під Радою пройшла масштабна акція протесту ветеранів силових структур, які потребують нагального перерахунку пенсій.

"Аваков свого часу допоміг Зеленському прийти до влади і налаштувати США проти Порошенка. Аваков – дуже впливова, самостійна фігура, а Зеленському напередодні можливих масових заворушень у країні необхідний 100% лояльний до нього глава МВС, який буде зобов'язаний президенту своєю посадою", – пояснює Карасьов.

Політолог Воля також зазначив, що Зеленський ставить главою МВС не кадрового фахівця, який не дуже впливову фігуру (як Аваков), а людину, яка покірно виконуватиме всі його вказівки.

"Зеленський зміцнює владу, всюди розставляє своїх людей, а Аваков не був "своїм". З огляду на, що восени можливі заворушення, президенту потрібен абсолютно відданий глава МВС, який буде контролювати ситуацію в країні, чітко виконувати вказівки і не виносити сміття з хати", – говорить Володимир.

Політологи також впевнені, що кандидатуру нового міністра – нардепа "Слуги народу" Зеленський погодив із Аваковим. "Рада напевно за нього проголосує, так як альтернативної кандидатури немає", – кажуть експерти.

В той же час глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков сумнівається, що Аваков подав у відставку під тиском.

"Малоймовірно, що на Авакова міг хтось вплинути. Він досить самостійний політик, який пробув у кріслі глави МВС сім із половиною років. Він багато зробив для поліції і МВС, але прийшов час переходити на новий етап. Відставка – це скоріше консенсус між Аваковим і президентом. Його тепер замінить компромісна фігура", – говорить Биков.

Сергій Биков. Фото: facebook.com/bykov.inpolit

Чим займеться ексглава МВС

На думку Волі, у Авакова нині з'явиться можливість займатися двома напрямками.

"Він може відпочивати, писати книги і мемуари або ж займатися політичною діяльністю. Можливо, восени Аваков заявить про участь у якомусь політичному проєкті", – говорить Володимир.

Політолог Биков передбачає, що Аваков буде відпочивати.

"Думаю, політика йому набридла, якийсь період часу він не братиме в ній участь, але буде тримати руку на пульсі", – зазначив експерт.

А от колишній в.о. міністра внутрішніх справ Михайло Корнієнко вважає, що Арсен Аваков не буде відпочивати, а планує "реалізувати свої президентські амбіції".

"Арсен Аваков – перш за все, найсильніший політик. Чи не найпотужніший в нашій країні на сьогодні. Йому вдалося протриматися в кріслі міністра сім років при двох президентах. Такого ще не було. Я думаю, що у Авакова є президентські амбіції. І він іде тепер для того, щоб їх реалізувати", – сказав Корнієнко.

Після відставки Аваков може писати книги та мемуари. Фото: instagram.com/arsenik78/

Нагадаємо, в червні глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив у тому, що до осені перестановок в уряді не планується, в тому числі не планувалася і відставка Авакова. Пізніше вже заступник голови МВС Антон Геращенко зазначав, що чутки про відставку міністра внутрішніх справ розпочалися 22 лютого 2014 року – за день до призначення. Також у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито у Зеленського хочуть звільнити Авакова.

Сам же глава МВС раніше назвав умовою своєї відставки несумісність рішень Зеленського з його внутрішнім світом.