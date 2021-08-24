Ответ на "Крымскую платформу"? Россия возобновила уголовное дело за перекрытую воду в Крым

Дамба, которая не пропускает воду в оккупированный Крым / Коллаж "Сегодня"

Следственный комитет России возобновил уголовное дело против "неустановленных лиц" за прекращение подачи воды в Крым в 2017 году. Уголовное дело возбуждено по ст. 358 УК РФ (экоцид).

Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

"Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав РФ неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступающие против воссоединения Крыма с Россией... решили причинить ущерб экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала", – сказано в сообщении.

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Уточняется, что российским следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица.

История вопроса

В апреле 2017 года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым . На админгранице материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть.

. На админгранице материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Также напомним, оккупанты ужесточают график подачи воды в Симферополе . Местные жители смогут пользоваться водой дома максимум только по 4 часа в день.

. Местные жители смогут пользоваться водой дома максимум только по 4 часа в день. В 2019 году глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров назвал единственным условием, при котором материковая Украина может дать воду полуострову, "конкретный план деоккупации Крыма" с этапами, датами и хроникой вывода российских войск.

Напомним, что днем ранее в Киеве прошел саммит по деоккупации Крымского полуострова, на котором 46 стран подписали декларацию, где взяли на себя обязательства, способствовать возвращению Крыма под контроль Украины.