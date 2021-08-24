Відповідь на "Кримську платформу"? Росія відновила кримінальну справу за перекриту воду в Крим

Дамба, яка не пропускає воду в окупований Крим / Колаж "Сегодня"

Слідчий комітет Росії відновив кримінальну справу проти "невстановлених осіб" за припинення подачі води до Криму в 2017 році. Кримінальну справу порушено за ст. 358 КК РФ (екоцид).

Про це повідомляється на сайті Слідчого комітету РФ .

"Встановлено, що після входження Республіки Крим до складу РФ невстановлені особи, які перебувають на території України і які виступають проти возз'єднання Криму з Росією... вирішили завдати шкоди економічній, соціальній та екологічній обстановці Кримського півострова шляхом перекриття Північно-Кримського каналу ", – сказано в повідомленні.

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Уточнюється, що російським слідством встановлюються всі обставини злочину та причетних до нього осіб.

Історія питання

У квітні 2017 року Україна перекрила воду в окупований Крим . На адмінграніце материкової України з окупованим півостровом звели дамбу. Однак вона має заслінку, яку в будь-який момент можна відкрити.

. На адмінграніце материкової України з окупованим півостровом звели дамбу. Однак вона має заслінку, яку в будь-який момент можна відкрити. Також нагадаємо, окупанти посилюють графік подачі води в Сімферополі . Місцеві жителі зможуть користуватися водою максимум тільки по 4 години на день.

. Місцеві жителі зможуть користуватися водою максимум тільки по 4 години на день. У 2019 глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав єдиною умовою, при якій материкова Україна може дати воду півострову - "конкретний план деокупацію Криму" з етапами, датами і хронікою виведення російських військ.

Нагадаємо, що вдень раніше в Києві пройшов саміт з деокупації Кримського півострова, на якому 46 країн підписали декларацію, де взяли на себе зобов'язання, сприяти поверненню Криму під контроль України.