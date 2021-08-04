Отвода не будет. Чаусу отказали в замене судьи, заседание продолжается

На заседании Высшего антикоррупционного суда Украины об избрании меры пресечения бывшему судье Николаю Чаусу было отклонено его прошение о замене судьи. Суд продолжает заседание по избранию меры пресечения бывшему судье Днепровского районного суда Киева по делу о взяточничестве.

Об этом сообщила пресс-секретарь Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

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"Ходатайство об отводе не удовлетворено. А это означает, что судья продолжит слушать дело. Насколько мне известно, рассмотрение дела будет закончено сегодня. Но разбирательство может длиться как два часа, так и десять. Заседание будет продолжаться в закрытом режиме", – отметила пресс-секретарь суда.

Напомним, 30 июля Николая Чауса обнаружили в одном из сел Винницкой области. Он заявил, что его похитили и увезли из Молдовы. А затем начался настоящий сериал: полиция собиралась передать судью НАБУ, но его неожиданно перехватила СБУ и повезла в Киев. Дошло до того, что антикоррупционеры на трассе преследовали машину СБУ и требовали остановки.

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1 августа адвокат судьи Николая Чауса Ростислав Кравец узнал, где находится его подзащитный, и заявил, что он получает медицинскую помощь, поскольку состояние его здоровья неудовлетворительное.

В Офисе генерального прокурора заявили, что экс-судья Днепровского суда Киева Николай Чаус является и подозреваемым, и потерпевшим в разных уголовных производствах, но разные статусы не являются взаимоисключающими и не могут влиять на ход расследования этих дел.