Адвокат Чауса все еще не знает, где его клиент. Сегодня он продолжит поиски

Ростислав Кравец утверждает, что жене Чауса СБУ подтвердила, что он у них. Однако где именно – загадка

Адвокату уже который день не говорят, где находится его клиент / Фото: Сегодня

Адвокат ранее похищенного судьи Николая Чауса Ростислав Кравец все еще не знает, где находится его подзащитный. Сегодня, 1 августа, он продолжит поиски.

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Об этом Кравец написал в своем Telegram-канале.

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По его словам, супруга Чауса тоже не имеет информации о месте пребывания ее супруга. Она не общалась с ним с момента похищения.

"СБУ, действительно, сообщила супруге Николая Чауса, что он у них. На данный момент местонахождение Николая Чауса мне как адвокату и его супруге неизвестно", - написал Кравец.

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Он добавил, что сегодня планирует посетить "еще несколько мест", где его клиент может быть.

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Кто такой Чаус и почему его ищут?

9 августа 2016 года детективы НАБУ поймали судью Чауса на взятке в 150 тыс. долларов за вынесение приговора в интересах подсудимых. Спустя месяц он покинул территорию Украины, его объявили в розыск. Позже Чауса задержали по запросу Украины в Молдове.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса. А 30 июля он неожиданно нашелся в Винницкой области. Его задержали полицейские, но на место приехали СБУ и перехватили Чауса. Также за ним "охотятся" работники НАБУ – у них Чаус числится в розыске.

Напомним, в СБУ заявили, что не "похищали" бывшего судью Чауса, а действовали "в рамках закона и своих полномочий".

Также мы показывали, как работники НАБУ пытались остановить авто СБУ, которое якобы везло Чауса в свой офис.

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Все подробности в спецтеме Где судья Чаус?