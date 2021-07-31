Чауса нашли, но не "похищали". Где сейчас находится судья – в СБУ ответили

Чаус обратился сам за помощью / Фото: коллаж "Сегодня"

В СБУ заявили, что не "похищали" бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, а действовали "в рамках закона и своих полномочий".

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. Из-за его физического и морального состояния после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в спецслужбе.

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Оказалось, что 30 июля на горячую линию Службы безопасности обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

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Чаус рассказал правоохранителям о похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.

Ранее мы сообщали, что в апреле в столице Молдовы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск. В СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.

В мае текущего года Николай Чаус, который скрывался в Молдове, записал видеообращение, в котором заявил, что якобы передал в Украину компромат на своих похитителей.