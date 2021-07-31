Українська
$ 26,89
31,92
  1. Последние новости Украины

Чауса нашли, но не "похищали". Где сейчас находится судья – в СБУ ответили

31 июля 2021 14:21

Виктория Барановская Виктория Барановская

Экс-судья Днепровского районного суда города Киева рассказал правоохранителям о лишении свободы

Чаус обратился сам за помощью / Фото: коллаж "Сегодня"

Чаус обратился сам за помощью / Фото: коллаж "Сегодня"

В СБУ заявили, что не "похищали" бывшего судью Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, а действовали "в рамках закона и своих полномочий".

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В связи с соответствующим заявлением в отношении господина Чауса приняты меры для обеспечения его безопасности. Из-за его физического и морального состояния после длительного лишения свободы, сейчас ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в спецслужбе.

Читайте также: Судья Чаус нашелся в селе Винницкой области в одних трусах (фото)

Оказалось, что 30 июля на горячую линию Службы безопасности обратился человек, который сообщил, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников СБУ.

В тренде
Коронавирус в Украине. За сутки заразилась почти 1000 человек
Количество случаев коронавируса в Украине увеличивается. Фото: коллаж "Сегодня"
Реклама

Чаус рассказал правоохранителям о похищении, лишении свободы и применении к нему других противозаконных действий.

Ранее мы сообщали, что в апреле в столице Молдовы произошло похищение судьи Николая Чауса, который бежал из Украины и объявлен в международный розыск. В СБУ заметили похищение Чауса и открыли дело.

В мае текущего года Николай Чаус, который скрывался в Молдове, записал видеообращение, в котором заявил, что якобы передал в Украину компромат на своих похитителей.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Португалией – Италия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Португалией – Италия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
В Украину идет похолодание – синоптик назвала дату смены погоды
В Украину идет похолодание – синоптик назвала дату смены погодыУкраина
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 годуЭкономика
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Новые тарифы на газ и сюрпризы от доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Новые тарифы на газ и сюрпризы от доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Без иностранных инвесторов и кредита МВФ – каким будет курс доллара в августе
Без иностранных инвесторов и кредита МВФ – каким будет курс доллара в августеЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять