Чауса знайшли, але не "викрадали". Де зараз знаходиться суддя – в СБУ відповіли

Чаус звернувся сам за допомогою / Фото: колаж "Сьогодні"

В СБУ заявили, що не "викрадали" колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса, а діяли "в рамках закону і своїх повноважень".

Реклама

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У зв'язку з відповідною заявою стосовно пана Чауса вжиті заходи для забезпечення його безпеки. Через його фізичний і моральний стан, після тривалого позбавлення волі, зараз йому надається необхідна медична допомога", – повідомили в спецслужбі.

Читайте також: Суддя Чаус знайшовся у селі на Вінничині в самих трусах (фото)

Виявилося, що 30 липня на гарячу лінію Служби безпеки звернулася людина, яка повідомила, що в одну з селищних рад Вінниччини прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

Реклама

Чаус розповів правоохоронцям про викрадення, позбавлення волі і застосування до нього інших протизаконних дій.

Раніше ми повідомляли, що в квітні в столиці Молдови сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук. В СБУ звернули увагу на викрадення Чауса і відкрили справу.

У травні поточного року Микола Чаус, який переховувався в Молдові, записав відеозвернення, в якому заявив, що нібито передав в Україну компромат на своїх викрадачів.