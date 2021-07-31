Русский
$ 26,89
31,92
  1. Новини України

Чауса знайшли, але не "викрадали". Де зараз знаходиться суддя – в СБУ відповіли

31 липня 2021 14:21

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Екс-суддя Дніпровського районного суду міста Києва розповів правоохоронцям про позбавлення волі

Чаус звернувся сам за допомогою / Фото: колаж "Сьогодні"

Чаус звернувся сам за допомогою / Фото: колаж "Сьогодні"

В СБУ заявили, що не "викрадали" колишнього суддю Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса, а діяли "в рамках закону і своїх повноважень".

Реклама

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У зв'язку з відповідною заявою стосовно пана Чауса вжиті заходи для забезпечення його безпеки. Через його фізичний і моральний стан, після тривалого позбавлення волі, зараз йому надається необхідна медична допомога", – повідомили в спецслужбі.

Читайте також: Суддя Чаус знайшовся у селі на Вінничині в самих трусах (фото)

Виявилося, що 30 липня на гарячу лінію Служби безпеки звернулася людина, яка повідомила, що в одну з селищних рад Вінниччини прибув чоловік, який представився Миколою Чаусом і попросив викликати саме співробітників СБУ.

В тренді
Дощі з грозами та спека. Якою буде погода в Україні 31 липня (карта)
Погода в Україні буде дощовою. Фото: колаж "Сьогодні"
Реклама

Чаус розповів правоохоронцям про викрадення, позбавлення волі і застосування до нього інших протизаконних дій.

Раніше ми повідомляли, що в квітні в столиці Молдови сталося викрадення судді Миколи Чауса, який втік з України і оголошений в міжнародний розшук. В СБУ звернули увагу на викрадення Чауса і відкрили справу.

У травні поточного року Микола Чаус, який переховувався в Молдові, записав відеозвернення, в якому заявив, що нібито передав в Україну компромат на своїх викрадачів.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

За Португалією – Італія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)
За Португалією – Італія. Які країни ЄС і на яких умовах вже пускають українців (оновлюється)Україна
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погоди
В Україну йде похолодання – синоптик назвала дату зміни погодиУкраїна
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 році
Українцям підвищать пенсії: кому і коли чекати збільшення в 2021 роціЕкономіка
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок
Підвищення пенсій, нові карантинні обмеження і початок "безпаперового" режиму – що зміниться з 1 серпняУкраїна
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ
Нові тарифи на газ і сюрпризи від долара – найголовніше про гроші СЬОГОДНІЕкономіка
Без іноземних інвесторів і кредита МВФ – яким буде курс долара в серпні
Без іноземних інвесторів і кредита МВФ – яким буде курс долара в серпніЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти