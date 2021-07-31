Українська
$ 26,89
31,92
  1. Последние новости Украины

Поиски Чауса продолжаются. Адвокат не может найти подзащитного

31 июля 2021 16:49

Светлана Москаленко Светлана Москаленко

На Владимирской, куда вчера предположительно привезли судью, заявляют об его отсутствии в здании

Адвокат судьи Николая Чауса не может найти своего подзащитного – в управлении СБУ на Владимирской улице в Киеве дежурный заявил Ростиславу Кравцу, что судьи у них в здании нет.

Реклама

Об этом Кравец пишет в своем Телеграме.

"Порекомендовал позвонить в справочную или приемную и узнать у них. В приемной никто трубку не поднял, в справочной внимательно выслушали и сообщили, что они предоставляют справки только по номерам телефонов и другая информация им не известна. Сейчас поеду еще на Аскольдов переулок, где, возможно, может находиться Николай Чаус", – пишет адвокат.

Накануне вечером новости "Сегодня" встретили Кравца на Владимирской возле СБУ – тогда ему говорили, что Чауса официально в здании нет. Все происходящее адвокат назвал фарсом.

"Я считаю, что у него не было даже секунды времени пребывать на свободе. Я считаю, что его туда привезли правоохранители и сразу же оттуда забрали. Потому что в противном случае ему бы дали пообщаться с женой, набрать ее", – уверен адвокат.

Больше новостей по теме:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

За Португалией – Италия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)
За Португалией – Италия. Какие страны ЕС и на каких условиях уже пускают украинцев (обновляется)Украина
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 году
Украинцам повысят пенсии: кому и когда ждать прибавки в 2021 годуЭкономика
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало
Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августаУкраина
Новые тарифы на газ и сюрпризы от доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ
Новые тарифы на газ и сюрпризы от доллара – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика
Без иностранных инвесторов и кредита МВФ – каким будет курс доллара в августе
Без иностранных инвесторов и кредита МВФ – каким будет курс доллара в августеЭкономика
100 гривен за литр. Когда в Украине взлетит цена на подсолнечное масло
100 гривен за литр. Когда в Украине взлетит цена на подсолнечное маслоЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять