Паспорта вакцинации в Украине появятся уже в начале июля – Шмыгаль

Как отметил премьер-министр, наличие такого документа будет необходимым условием для поездок в пределах ЕС

В Украине уже в начале июля появятся сертификаты вакцинации (или COVID-паспорта).

Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Европейский Союз находится фактически на финальной стадии согласования таких паспортов", – сказал Шмыгаль.

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Он также напомнил, что наличие такого документа будет необходимым условием для поездок в пределах ЕС.

"Запуск наших цифровых сертификатов (вакцинации. – Ред.) запланирован на начало июля. Мы успеваем, и эти сертификаты будут действовать в Европе", – отметил Шмыгаль.

Ранее сайт "Сегодня" писал, что Украина и ЕС договорились о взаимном признании COVID-паспортов. Вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина разрабатывала паспорта вакцинации в сотрудничестве с Еврокомиссией.