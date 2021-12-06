Передумали? В Украине назвали новую дату начала бустерной вакцинации

Бустерная вакцина будет доступна в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Бустерная вакцина против коронавируса станет доступной в Украине весной 2022 года. До этого сообщали, что она появится в январе-феврале следующего года.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Телеграф".
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Как рассказал Тимошенко, Минздрав пока не определился с конкретной датой начала этапа вакцинации дополнительными дозами. Но это будет весной следующего года.
"Конкретные данные уже будут сообщать Министерство здравоохранения и министр", — заявил замглавы Офиса.
Кроме того, Тимошенко надеется, что темпы вакцинации увеличатся.
"Именно поэтому такие ограничения и вводятся. И это не только для увеличения темпов вакцинации. В первую очередь, для защиты самого населения от коронавируса", — добавил он.
Бустерная или третья?
Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.
В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:
- с ослабленным иммунитетом;
- онкозаболеваниями;
- пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;
- пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.
Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.