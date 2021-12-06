Передумали? В Украине назвали новую дату начала бустерной вакцинации

Бустерная вакцина будет доступна в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Бустерная вакцина против коронавируса станет доступной в Украине весной 2022 года. До этого сообщали, что она появится в январе-феврале следующего года.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает "Телеграф".

Реклама

Подробности

Как рассказал Тимошенко, Минздрав пока не определился с конкретной датой начала этапа вакцинации дополнительными дозами. Но это будет весной следующего года.

"Конкретные данные уже будут сообщать Министерство здравоохранения и министр", — заявил замглавы Офиса.

Кроме того, Тимошенко надеется, что темпы вакцинации увеличатся.

"Именно поэтому такие ограничения и вводятся. И это не только для увеличения темпов вакцинации. В первую очередь, для защиты самого населения от коронавируса", — добавил он.

Бустерная или третья?

Третья дополнительная доза отличается от бустерной тем, что ее вводят через 28 дней после второй дозы. А бустерную – через шесть месяцев.

Реклама

В октябре Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике рекомендовала разрешить введение третьей дозы вакцины от COVID-19 определенным категориям людей:

с ослабленным иммунитетом;

онкозаболеваниями;

пациентам, имеющим серьезные проблемы с иммунитетом, иммунодефицитом;

пациентам, получающим препараты, подавляющие иммунный ответ.

Третью дозу будут вводить минимум через 28 дней после второй дозы. Оптимально это сделать не позднее чем через три месяца после вакцинации.

Ранее мы писали: