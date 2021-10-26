Переходим на зимнее время! Что будет с расписанием рейсов в аэропорту "Борисполь"

Что будет с расписанием рейсов в аэропорту «Борисполь» во время перехода на зимнее время. Фото: коллаж "Сегодня"

В воскресенье, 31 октября, Украина перейдет на зимнее время, и стрелки часов придется переводить на 1 час назад. Мы поинтересовались в Международном аэропорту "Борисполь", изменятся ли из-за этого расписание и время рейсов.

Подробнее об этом – читайте далее в материале "Сегодня".

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Что говорят в аэропорту?

"Каждый авиаперевозчик планирует свою летную программу и вносит эту информацию в суточный план полетов аэропорта. Будут ли изменения в расписании, вы можете уточнить непосредственно у авиаперевозчиков. Сам аэропорт рейсы не выполняет, поэтому и время их не планирует. Мы пользуемся той информацией, которую предоставляют нам авиакомпании", – сообщили сайту "Сегодня" в пресс-службе Международного аэропорта "Борисполь".

Там отмечают, что в аэропорту есть суточный план полетов и они строго работают по этому расписанию.

"Авиация живет по универсальному времени – UTC. У нас есть universal time code. В авиации сделано все, чтобы не было путаницы во время перехода на зимнее время. Все знают, как от UTC перейти к локальному времени. С этим проблем не возникает", – заверили нас в аэропорту "Борисполь".

Пассажирам, которые отправятся в день перехода на зимнее время в аэропорт "Борисполь", советуют быть внимательными и заблаговременно перевести стрелки часов, чтобы не опоздать на рейс.

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Все делается автоматически

В авиакомпаниях говорят, что практика перехода на летнее или зимнее время у них досконально отработана за годы.

"Расписание рейсов на этот день изменяется автоматически. И новшеств в этом нет никаких. Такая практика с изменением зимнего и летнего времени нами досконально отработана. Все учтено для регулярности и пунктуальности отправления рейсов", – сообщили нам в пресс-службе авиакомпании МАУ.

На дату, когда действуют изменения во времени, уже рассчитаны данные в расписании аэропорта. Все заблаговременно запланировано, чтобы не возникало никаких накладок и неприятностей для пассажиров.

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