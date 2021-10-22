Перевод часов. Почему мы снова должны жить по "зимнему" времени

Разговоры об отмене перевода часов продолжаются уже не один год, но мы продолжаем переходить с "летнего" на "зимнее" время и наоборот

В Украине снова переведут часы. / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже на следующие выходные Украина снова перейдет на "зимнее время". Это произойдет не смотря на дискуссии об отмене перевода часов.

Сайт "Сегодня" напоминает, как и куда будем переводить стрелки.

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Зачем мы это делаем

Часы в Украине переводят с 1981 года. Каждый год традиционно весной мы переходим на "летнее" время, а осенью – на "зимнее". И каждый год украинцам обещают, что это в последний раз.

Такое решение объясняли тем, что зимнее время поможет эффективнее использовать световой день и экономить электроэнергию. Однако уже много раз поднималась дискуссия о том, что это вовсе не так – экономия электроэнергии при переводе времени мизерная, от 1 до 3%, а иногда даже меньше.

Кроме того, важно помнить, что Украина живет по единому времени для всей страны, хотя де-факто расположена в двух часовых поясах. Это значит, что если оставить в Украине летнее время, то жителям западных областей в декабре придется начинать рабочий день в темноте, потому что солнце там в 9 утра только появится из-за горизонта (при переводе часов на "зимнее" время – в 8 утра).

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Куда переводить стрелки

В этом году переход на "зимнее" время состоится в 4 утра 31 октября – в ночь с субботы на воскресенье. Стрелки часов необходимо перевести на час назад.

Большинство современных гаджетов автоматически переводит часы. Но о настенных или наручных часах нужно позаботиться самостоятельно.

Отменят или нет

В Раде недавно пообещали, что вернутся к дискуссиям об отмене перевода часов. Это произойдет после того, как Украина перейдет на "зимнее" время, так как оно естественное для Украины.

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Однако этот вопрос напрямую зависит от решения Европейского Союза. Сейчас Рада приняла законопроект об отмене перевода часов в первом чтении. Второе чтение, вероятно всего, будет после того, как в Европе определятся, какое время оставить навсегда – зимнее или летнее. Выбор должна для себя сделать каждая страна отдельно. Такие решения ожидают уже в 2022 году.

Для Украины очень важно синхронизировать время с Европой, так как от этого зависит расписание движения транспорта и другие логистические вопросы.

Сейчас в Европе три часовых пояса:

западноевропейское время – Ирландия, Португалия и Великобритания (время по Гринвичу)

– Ирландия, Португалия и Великобритания (время по Гринвичу) центральноевропейское время – 17 государств, в них время "Гринвич + 1:00".

– 17 государств, в них время "Гринвич + 1:00". восточноевропейское время – Болгария, Греция, Румыния, Кипр, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, у них время "Гринвич + 2:00".

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