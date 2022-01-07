Перешли на усиленный режим: 7 тысяч спасателей дежурят на Рождество в Украине

Украинские спасатели несут усиленную службу на праздники / Фото: Коллаж: Сегодня

В период празднования Рождества Христова Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям несет усиленную службу. С 7 по 10 января на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тысяч спасателей.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Так, с 09:00 07 января до 09:00 10 января спасатели усиленно контролируют ситуацию в Украине. Они обеспечивают защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий в усиленном режиме.

На круглосуточном дежурстве

более 7 тысяч человек личного состава и 2 тысячи единиц пожарно-спасательной и специальной техники, в том числе: около 300 человек и 50 единиц техники на объектах, задействованных к празднованию новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей;

26 пиротехнических расчетов, общей численностью более 130 человек и 50 единиц техники;

9 воздушных судов, в том числе 4 самолета и 5 вертолетов.

"Инспекторским составом ГСЧС проведено около 4 тысяч 800 инструктажей по соблюдению требований пожарной и техногенной безопасности, к которым привлечены около 20 тысяч руководителей религиозных общин и организаторов праздничных мероприятий", – говорится в сообщении.

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