В Днепре в квартиру залетело дикое животное – пришлось вызывать спасателей (фото)

Животное выпало из вентиляционного отверстия в ванной комнате

Летучую мышь пришлось ловить спасателям. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Днепр спасатели ночью поймали летучую мышь в ванной комнате одной из квартир. Она попала туда через вентиляционное отверстие.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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4 января в 23:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе владельцы квартиры обнаружили летучую мышь в ванной комнате.

Туда приехали спасатели. Оказалось, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванной комнате дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили животное и выпустили на свободу за пределами города.

На место выезжали 4 спасателя и 1 единица техники ГСЧС.

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Спасатели ловили летучую мышь в плотных варежках. Фото: ГСЧС

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Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь

Не стоит паниковать, бояться. Такая "встреча" – это стресс как для человека, так и для самой летучей мыши.

Помешайте животному проникнуть вглубь квартиры. Откройте окно пошире и тряпкой (полотенцем) направьте ее полет на улицу. Или дождитесь, пока она самостоятельно вылетит в окно. Не пытайтесь сбить летучую мышь с помощью предметов – это может травмировать животное и привести к его гибели.

Если летучая мышь перестала летать и села на стену или другую поверхность, наденьте плотные (например, кожаные) перчатки и попробуйте поймать животное. Старайтесь держать животное таким образом, чтобы его крылья были прижаты к телу. Большой палец можно зафиксировать под подбородком, тогда животное не сможет укусить.

Если поймали, уроните животное на улицу. При этом температура воздуха должна быть выше нуля. Ведь известно, что зимой летучие мыши впадают в спячку.

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