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В Днепре в квартиру залетело дикое животное – пришлось вызывать спасателей (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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5 января, 09:52
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Животное выпало из вентиляционного отверстия в ванной комнате
Летучую мышь пришлось ловить спасателям.
Летучую мышь пришлось ловить спасателям. / Фото: Коллаж: Сегодня

В городе Днепр спасатели ночью поймали летучую мышь в ванной комнате одной из квартир. Она попала туда через вентиляционное отверстие.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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Подробности

4 января в 23:30 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на проспекте Дмитрия Яворницкого в Соборном районе владельцы квартиры обнаружили летучую мышь в ванной комнате.

Туда приехали спасатели. Оказалось, что летучая мышь выпала из вентиляционного отверстия в ванной комнате дома. Сотрудники аварийно-спасательного подразделения выловили животное и выпустили на свободу за пределами города.

На место выезжали 4 спасателя и 1 единица техники ГСЧС.

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Спасатели ловили летучую мышь в плотных варежках. Фото: ГСЧС

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Что делать, если в квартиру залетела летучая мышь

  • Не стоит паниковать, бояться. Такая "встреча" – это стресс как для человека, так и для самой летучей мыши.
  • Помешайте животному проникнуть вглубь квартиры. Откройте окно пошире и тряпкой (полотенцем) направьте ее полет на улицу. Или дождитесь, пока она самостоятельно вылетит в окно. Не пытайтесь сбить летучую мышь с помощью предметов – это может травмировать животное и привести к его гибели.
  • Если летучая мышь перестала летать и села на стену или другую поверхность, наденьте плотные (например, кожаные) перчатки и попробуйте поймать животное. Старайтесь держать животное таким образом, чтобы его крылья были прижаты к телу. Большой палец можно зафиксировать под подбородком, тогда животное не сможет укусить.
  • Если поймали, уроните животное на улицу. При этом температура воздуха должна быть выше нуля. Ведь известно, что зимой летучие мыши впадают в спячку.

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