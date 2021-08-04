Первые показания захватчика Кабмина Прохнича: "Надоела жизнь"

Друзья ветерана АТО, который утром зашел в Кабинет министров с гранатой, ищут ему адвоката

Ветерану АТО Владимиру Прохничу ищут адвоката/Коллаж "Сегодня"

Стали известны подробности первых показаний ветерана АТО Владимира Прохнича, который сегодня утром захватил здание Кабинета министров Украины с гранатой в руке.

Как сообщил источник "Сегодня" в полиции, во время допроса задержанный сказал фразу: "Надоела жизнь". Во время дачи показаний Прохнич назвал себя "человеком с обостренным чувством справедливости".

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Тем временем знакомые начали поиски адвоката для Владимира. На его странице в Фейсбук появились просьбы оказать помощь в поиске юриста.

Друзья ищут адвоката для захватчика Кабмина

Сейчас задержанный находится в Печерском управлении полиции, где с ним работают следователь и процессуальный руководитель. Об этом написала у себя в Facebook представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец.

"С какой целью он пришел в админздание и чего хотел добиться, выясняется. В общих чертах: недовольство работой госучреждения и ненадлежащее финансовое обеспечение бывших военнослужащих", – написала Максимец.

Как ранее сообщали, утром Владимир Прохнич ворвался в Кабмин, угрожая взорвать гранату. Простых работников ведомства он просил убегать подальше на случай, если придется взрывать. После этого к зданию правительства прибыл спецназ и планировалась силовая спецоперация, но до этого не дошло.

Как оказалось, мужчина, захвативший Кабмин, – ветеран АТО, был сапером, а теперь работает на СТО.