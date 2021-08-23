Первый саммит Крымской платформы: все подробности

Крымские татары поддерживают закон о коренных народах, который рассматривает Рада. Коллаж: "Сегодня"

23 августа в Киеве проходит саммит Крымской платформы – международной площадки, созданной для объединения усилий по деоккупации украинского полуострова.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, сегодня обсудят восстановление прав крымскотатарского народа и милитаризацию Россией Азово-Черноморского региона. Всего ожидается участие 45 иностранных делегаций, среди них – все 30 членов НАТО. 14 государств будут представлены на уровне президентов и глав правительств, а по итогам саммита планируют принять декларацию.

Прямая трансляция саммита:

Что происходит в рамках саммита:

10:40 Представителей сайта "Страна" и телеканала НАШ не пустили на саммит Крымской платфррмы. Сайт был аккредитован, но в пятницу против них ввели санкции. А телеканал НАШ Нацсовет по вопросам телевидения собирается лишить лицензии.

10:03 В рамках саммита проходит встреча министров энергетики Украины, Германии и США

10:00 В Киев уже прибыли представители многих государств, среди них – президент Европейского совета Шарль Мишель и президентская делегация США во главе с министром энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель поддержала "Крымскую платформу". Кроме того, Меркель выразила свое уважение тем реформам, которые поддерживает президент Украины.

Что такое Крымская платформа?

Летом 2020 года президент Украины Владимир Зеленский начал искать формат переговорной площадки по деоккупации полуострова. В итоге МИД разработал концепцию Крымской платформы.

На международном уровне о будущей инициативе Зеленский заявил во время Генассамблеи ООН в сентябре 2020-го. И пригласил "наших друзей" к участию в создании платформы с целью "совместных действий по защите прав крымчан и деоккупации полуострова".

После этого украинский МИД во время каждой международной встречи начал приглашать страны присоединиться к платформе. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, у будущей платформы пять приоритетов:

Безопасность, включительно со свободой мореходства. Обеспечение эффективности санкций против РФ. Защита прав человека и международного гуманитарного права. Защита образовательных, культурных и религиозных прав. Преодоление негативного влияния оккупации Крыма на экономику и окружающую среду.

Напомним, ранее Кулеба говорил, что Россия каждый день работает над тем, чтобы помешать "Крымской платформе".