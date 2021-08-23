Перший саміт Кримської платформи: всі подробиці

Кримські татари підтримують закон про корінні народи, який розглядає Рада. Колаж: "Сьогодні"

23 серпня у Києві проходить саміт Кримської платформи – міжнародного майданчика, створеного для об'єднання зусиль з деокупації українського півострова.

Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, сьогодні обговорять відновлення прав кримськотатарського народу і мілітаризацію Росією Азово-Чорноморського регіону. Всього очікується участь 45 іноземних делегацій, серед них – всі 30 членів НАТО. 14 держав будуть представлені на рівні президентів і глав урядів, а за підсумками саміту планують ухвалити декларацію.

Пряма трансляція саміту:

Що відбувається в рамках саміту:

10:00 До Києва вже прибули представники багатьох держав, серед них – президент Європейської ради Шарль Мішель і президентська делегація США на чолі з міністеркою енергетики Дженніфер Гренхолм.

Напередодні канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала "Кримську платформу". Крім того, Меркель висловила свою повагу тим реформам, які підтримує президент України.

Що таке Кримська платформа?

Влітку 2020 року президент України Володимир Зеленський почав шукати формат переговорного майданчика щодо деокупації півострова. В результаті МЗС розробило концепцію Кримської платформи.

На міжнародному рівні щодо майбутньої ініціативи Зеленський заявив під час Генасамблеї ООН у вересні 2020-го. І запросив "наших друзів" до участі в створенні платформи з метою "спільних дій щодо захисту прав кримчан і деокупації півострова".

Після цього українське МЗС під час кожної міжнародної зустрічі почало запрошувати країни приєднається до платформи.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, у майбутньої платформи п'ять пріоритетів:

Безпека, включно зі свободою мореплавства. Забезпечення ефективності санкцій проти РФ. Захист прав людини і міжнародного гуманітарного права. Захист освітніх, культурних і релігійних прав. Подолання негативного впливу окупації Криму на економіку і навколишнє середовище.

Нагадаємо, раніше Кулеба говорив, що Росія щодня працює над тим, щоб перешкодити "Кримській платформі".