Первый в нашем научном флоте: Бельгия передала Украине исследовательское судно

«Бельгика» прибудет в Одессу примерно через месяц / Коллаж "Сегодня"
13 сентября Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" (RV Belgica). Ранее оно входило в морскую группировку королевских вооруженных сил Бельгии, а сейчас готовится отбыть в Одессу, где и будет базироваться.
Об этом сообщает собственный корреспондент "Сегодня" Юрий Гула.
"Бельгика" передана Украине в отличном рабочем состоянии безвозмездно на баланс Украинского научно-исследовательского института экологии моря. Последние 12 лет Украина не имела никакого научно-исследовательского судна, а с получением такого подарка сможет возобновить исследования Черного моря.
Судно способно проводить забор проб донных отложений, проводить их анализ на содержание различных типов органических загрязнителей, присутствие микропластика и так далее.
Помимо геологической разведки морского дна команда судна будет заниматься научным мониторингом рыбных запасов, фундаментальными научными исследованиями в открытом море.
Что известно о подарке
- Судно RV Belgica было построено в 1984 году;
- Порт приписки раньше был Зебрюгге;
- Длина судна — 51,12 м, ширина — десять метров, осадка 4,6 м, водоизмещение 1200 тонн;
- Приводится в движение дизельным двигателем ABC 6M DZC1000-150 мощностью 1570 лошадиных сил (1170 кВт). Имеет электродвигатель;
- Дальность плавания — 20 тысяч морских миль (37 тыс. км) при скорости 12 узлов (22 км/ч);
- Максимальная скорость — 13,5 узлов (25 км/ч);
- На борту установлено два мощных гидролокатора Kongsberg EM 1002 и EM 3002;
- Есть пять лабораторий (рыболовства, гидрологическая, химическая, биохимическая и микробиологическая);
- Экипаж — 15 человек, научный персонал — 16 человек;
- Девиз судна — Pro scientia et mare ("Наука и море");
- Крестная мать "Бельгики" — королева-консорт Бельгии Фабиола де Мора-и-Арагон.