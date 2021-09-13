Первый в нашем научном флоте: Бельгия передала Украине исследовательское судно

«Бельгика» прибудет в Одессу примерно через месяц / Коллаж "Сегодня"

13 сентября Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" (RV Belgica). Ранее оно входило в морскую группировку королевских вооруженных сил Бельгии, а сейчас готовится отбыть в Одессу, где и будет базироваться.

Об этом сообщает собственный корреспондент "Сегодня" Юрий Гула.

"Бельгика" передана Украине в отличном рабочем состоянии безвозмездно на баланс Украинского научно-исследовательского института экологии моря. Последние 12 лет Украина не имела никакого научно-исследовательского судна, а с получением такого подарка сможет возобновить исследования Черного моря.

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Бельгия передала Украине научно-исследовательское судно "Бельгика" (RV Belgica)

Судно способно проводить забор проб донных отложений, проводить их анализ на содержание различных типов органических загрязнителей, присутствие микропластика и так далее.

Помимо геологической разведки морского дна команда судна будет заниматься научным мониторингом рыбных запасов, фундаментальными научными исследованиями в открытом море.

Что известно о подарке