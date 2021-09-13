Перший в нашому науковому флоті: Бельгія передала Україні дослідницьке судно

«Бельгіка» прибуде в Одесу приблизно через місяць / Колаж "Сьогодні"
13 вересня Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Бельгіка" (RV Belgica). Раніше воно входило в морське угруповання королівських збройних сил Бельгії, а тепер готується відбути до Одеси, де і буде базуватися.
Про це повідомляє власний кореспондент "Сьогодні" Юрій Гула.
"Бельгіка" передана Україні в відмінному робочому стані безоплатно на баланс Українського науково-дослідного інституту екології моря. Останні 12 років Україна не мала ніякого науково-дослідного судна, а з отриманням такого подарунку зможе відновити дослідження Чорного моря.
Судно здатне проводити забір проб донних відкладень, проводити їхній аналіз на вміст різних типів органічних забруднювачів, присутність мікропластіку тощо.
Крім геологічної розвідки морського дна команда судна буде займатися науковим моніторингом рибних запасів, фундаментальними науковими дослідженнями у відкритому морі.
Що відомо про подарунок
- Судно RV Belgica було побудовано в 1984 році;
- Порт приписки раніше був Зебрюгге;
- Довжина судна – 51,12 м, ширина – десять метрів, осадка 4,6 м, водотоннажність 1200 тонн;
- Приводиться в рух дизельним двигуном ABC 6M DZC1000-150 потужністю 1570 кінських сил (1170 кВт). Має електродвигун;
- Дальність плавання – 20 тисяч морських миль (37 тис. км) при швидкості 12 вузлів (22 км/год);
- Максимальна швидкість – 13,5 вузлів (25 км/год);
- На борту встановлено два потужних гідролокатори Kongsberg EM 1002 і EM 3002;
- Є п'ять лабораторій (рибальства, гідрологічна, хімічна, біохімічна та мікробіологічна);
- Екіпаж – 15 людей, науковий персонал – 16 людей;
- Девіз судна – Pro scientia et mare ("Наука і море");
- Хрещена мати – королева-консорт Бельгії Фабіола де Мора-і-Арагон.