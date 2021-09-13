Перший в нашому науковому флоті: Бельгія передала Україні дослідницьке судно

«Бельгіка» прибуде в Одесу приблизно через місяць / Колаж "Сьогодні"

13 вересня Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Бельгіка" (RV Belgica). Раніше воно входило в морське угруповання королівських збройних сил Бельгії, а тепер готується відбути до Одеси, де і буде базуватися.

Про це повідомляє власний кореспондент "Сьогодні" Юрій Гула.

"Бельгіка" передана Україні в відмінному робочому стані безоплатно на баланс Українського науково-дослідного інституту екології моря. Останні 12 років Україна не мала ніякого науково-дослідного судна, а з отриманням такого подарунку зможе відновити дослідження Чорного моря.

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Бельгія передала Україні науково-дослідне судно "Бельгіка" (RV Belgica)

Судно здатне проводити забір проб донних відкладень, проводити їхній аналіз на вміст різних типів органічних забруднювачів, присутність мікропластіку тощо.

Крім геологічної розвідки морського дна команда судна буде займатися науковим моніторингом рибних запасів, фундаментальними науковими дослідженнями у відкритому морі.

Що відомо про подарунок