"Пи*да им скоро": под Николаевом ВСУ "положили" около 200 морпехов оккупантов

ВСУ (слева) уничтожают оккупантов. Коллаж "Сегодня"

Под Николаевом Россия попыталась высадить десант с моря, но оккупанты были встречены огнем украинской армии – российских военные полегли на берегу, а корабль скрылся. Об этом "Сегодня" сообщили в одной из местных воинских частей.

По словам нашего источника, уничтожено около 200 российских морпехов после их попытки высадиться на побережье. Когда ВСУ их "приняли", корабль десанта развернулся и ушел в море.

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"И корабль их тупо свалил, оставив целый батальон подыхать. Пи*да им скоро. Если они своих бросают, то скоро стухнут", – рассказал и нам.

Как Украина уничтожает оккупантов

Сегодня ночью шли ожесточенные бои в самой столице и в ближайших населенных пунктах. Так, бой за Васильков закончился победой ВСУ.

Более того, в районе Василькова сбили авиацию: ИЛ-76 с десантом, штурмовик и вертолеты. Всего уничтожено три вертолета оккупантов и три самолета.

В разных районах Киева шли перестрелки, местами гремели взрывы. На Троещине ВСУ отразили атаки на ТЭЦ-6, а в районе Берестейской ВСУ разгромили врага, который пытался штурмовать воинскую часть, где находится Генштаб.

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Огромные потери враг понес в Харькове и его округе – более ста единиц техники и сотни убитых оккупантов.