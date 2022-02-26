"Пі*да їм скоро": під Миколаєвом ЗСУ знищили близько 200 морпіхів окупантів

ЗСУ (ліворуч) знищують окупантів. Колаж "Сьогодні"

Під Миколаєвом Росія спробувала висадити десант із моря, але окупанти були зустрінуті вогнем української армії – російські військові полягли на березі, а корабель втік. Про це "Сьогодні" повідомили в одній із місцевих військових частин.

За словами нашого джерела, знищено близько 200 російських морпіхів після їхньої спроби висадитися на узбережжя. Коли ЗСУ їх зустріли, корабель десанту розвернувся і пішов у море.

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"І корабель їх тупо звалив, залишивши цілий батальйон подихати. Пі*да їм скоро. Якщо вони своїх кидають, то скоро згаснуть", – розповів і нам.

Як Україна знищує окупантів

Сьогодні вночі точилися запеклі бої у самій столиці та у найближчих населених пунктах. Так, бій за Васильків закінчився перемогою ЗСУ.

Більше того, у районі Василькова збили авіацію: ІЛ-76 з десантом, штурмовик та вертольоти. Всього було знищено три вертольоти окупантів та три літаки.

У різних районах Києва тривали перестрілки, подекуди лунали вибухи. На Троєщині ЗСУ відбили атаки на ТЕЦ-6, а у районі Берестейської ЗСУ розгромили ворога, який намагався штурмувати військову частину, де знаходиться Генштаб.

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Великі втрати ворог зазнав у Харкові та його околицях – більше ста одиниць техніки та сотні вбитих окупантів.