Пик заболеваемости COVID-19 будет в ноябре — Минздрав

Уменьшить нагрузку на медицинскую систему в Украине поможет вакцинация/Фото: Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения готовится к пику заболеваемости на коронавирус в ноябре, однако допускает высокую нагрузку на медсистему уже в октябре. Вместе с тем в Украине пять областей второй день соответствуют показателям оранжевой зоны.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

Раньше мы, действительно, считали, что пиковый уровень нагрузки на систему здравоохранения придется на ноябрь-декабрь этого года. Сейчас мы видим, что почти по всем прогнозам такие пиковые нагрузки могут быть раньше, — отметил Кузин.

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По его словам, сейчас более точные прогнозы давать сложно.

То, что мы видим точно — пиковые нагрузки будут однозначно приходиться на ноябрь. Но будут ли они затрагивать октябрь, будут ли оттягиваться на декабрь — пока сказать трудно, — подчеркнул санврач.

Как отметил Кузин, чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему, украинцам нужно вакцинироваться.

Сейчас Минздрав максимально сократил интервалы введения между двумя дозами вакцины. Это сделано для того, чтобы как можно больше людей было охвачено прививками именно до начала эпидемического подъема заболеваемости, — рассказал Кузин.

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В Украине людей, которым по медицинским показателям запрещено вводить вакцину против COVID-19, меньше одного процента. Для некоторых людей, в частности, с хроническими болезнями, вакцинация обязательна.

В Одессе студентов, которые живут в общежитиях, заставляют вакцинироваться от коронавируса. Такое решение приняли для того, чтобы не допустить вспышки заболевания.