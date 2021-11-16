Пик заболеваемости коронавирусом пройден благодаря кислороду Группы Метинвест Рината Ахметова

Компания "Метинсвест" регулярно доставляет кислород в медицинские учреждения Украины/Коллаж: Сегодня

Предприятия группы Метинвест обеспечили поставки каждой четвертой тонны кислорода в украинские больницы для спасения жизни пациентов с коронавирусом. Усилия компании в преодолении пика заболеваемости в Украине отметил и Президент Владимир Зеленский.

Помощь государству

"Предприятия Метинвеста усилили помощь государству в октябре: когда два производящих медицинский кислород предприятия были остановлены на ремонт, Метинвест начал бесплатно отгружать кислород нуждающимся в нем больницам. Сегодня Метинвест поставляет кислород в больницы уже 14 регионов Украины", — сообщила компания, отметив, что география поставок расширяется с каждым днем и вскоре кислород Метинвеста начнут получать больницы Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Кислород — больницам!

Комбинаты Группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского – ММК имени Ильича, Азовсталь, Запорожсталь и ДКХЗ – бесплатно отгружают больницам до 100 тонн кислорода в сутки.

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Если в октябре группа поставила больницам 1740 тонн кислорода, то за первые две недели ноября на лечение больных коронавирусом предприятия направили 1340 тонн. Всего же за октябрь и первую половину ноября Метинвест направил больницам 3080 тонн кислорода.

"Мы прошли пик этой волны заболеваемости, и медицинская система начинает дышать легче. У нас достаточно кислорода, чтобы дышать легче было всем заболевшим", — заявил Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении 15 ноября.

В условиях пандемии Группа Метинвест совместно с Фондом Рината Ахметова и Фондом Вадима Новинского максимально поддерживает больницы, которые испытывают дефицит жизненно важного газа.

Еще одна красная зона

С 18 ноября Винницкая область переходит в красную карантинную зону. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

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Так, в области запрещается работа заведений общепита, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий и т. п.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы.

Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные относительно межрегионального транспортного сообщения.

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