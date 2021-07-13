План вакцинации срывается? Успеют вакцинировать половину украинцев ко Дню Независимости

Минздрав отстает от своих планов вакцинации в четыре раза. За четыре с половиной месяца сделали только 3,4 млн прививок. Теперь за полтора месяца должны успеть сделать 6,6 млн

До конца года Минздрав хочет вакцинировать 70% населения. Прошло четыре с половиной месяца – пока привили только 5,4% одной дозой.

Более того, ко Дню независимости большинство украинцев, которым нужна прививка, должны быть вакцинированы. Это одна из задач для Минздрава, которую еще в мае поставил Владимир Зеленский. В этом есть смысл, потому что на конец лета в Украине прогнозируют новую вспышку заболеваемости COVID-19. К тому же, до конца года могут появиться новые штаммы и чтобы не повторить жуткую волну, которая была в Индии, нужна быстрая вакцинация.

Успеют вакцинировать ко Дню независимости хотя бы половину украинцев, разбирался "Сегодня".

Реально ли вакцинировать половину украинцев ко Дню независимости?

В Украине должны до конца года сделать 47,8 млн прививок двумя дозами, согласно плану вакцинации. Это примерно на 24 млн украинцев.

Сейчас двумя дозами прививали только 1,17 млн, а одной – 2,31 млн.

Сделать 10 млн прививок ко Дню независимости еще реально. Но это не о количестве привитых, а суммарно сделанных уколов как второй так и первой дозой.

А вот вакцинировать половину, то есть сделать 24 млн уколов, – практически невозможно.

И дело не в том, что мало вакцин. Препаратов пока достаточно. С февраля в Украину завезли 5,65 млн доз вакцин. Большинство привезли в Украину в конце мая-июне. Препаратов, оставшихся на складах и в регионах, хватит еще на месяц, если не учитывать будущие поставки.

Сейчас проблема в темпах.

От планов , которые Минздрав поставил себе в апреле, отставание в четыре раза. А планы невероятные – вакцинировать ежемесячно 5,6 млн человек.

Хоть темпы вакцинации населения постепенно увеличиваются, но беспокойство вызывает то, что это увеличение происходит только за счет вакцинации второй дозой, отмечают в НАН Украины. В то же время, темпы вакцинации первой дозой уменьшаются.

Поможет ли одна доза?

Даже вакцинация одной дозой – важна.

Сейчас темпы вакцинации в мире измеряют по трем показателям:

первый – общее количество сделанных уколов . Она говорит об интенсивности вакцинальной кампании и неважно введена только первая доза или вторая тоже.

. Она говорит об интенсивности вакцинальной кампании и неважно введена только первая доза или вторая тоже. второй – количество вакцинированных хотя бы одной дозой . В мире более 24% людей вакцинированы хотя бы одной дозой. В Украине – около 6% .Почему это важно? Привитые даже одной дозой имеют больший иммунную защиту, чем вообще не вакцинированы. К тому же, в Великобритании и других странах Европы с высоким уровнем вакцинации рост заболеваемости начался именно среди тех, кто не привился.

. В мире более 24% людей вакцинированы хотя бы одной дозой. В Украине – около 6% .Почему это важно? Привитые даже одной дозой имеют больший иммунную защиту, чем вообще не вакцинированы. К тому же, в Великобритании и других странах Европы с высоким уровнем вакцинации рост заболеваемости начался именно среди тех, кто не привился. И третий показатель – полностью вакцинированы первой и второй дозой.

Успеют вакцинировать 70% украинцев до конца года?

Именно 24 млн украинцев, которые внесены в планы вакцинации Минздрава – это примерно 70% взрослого населения.

Чтобы вакцинировать их, нужно прививать 250 тысяч человек в сутки, посчитали в Центре экономики здравоохранения. Сейчас вакцинируют в среднем по 71 000 человек в день. Выйти на 250 000 – это абсолютно реально, если смотреть на темпы вакцинации в Европе, считает Юрий Ганиченко.

Однако 70% и до конца года – это слишком медленно. Развитые стране пытаются пересечь эту отметку до конца лета.

Это связано с тем, что осенью ожидается рост заболеваемости респираторными заболеваниями.

Осенью будут формироваться новые коллективы – дети пойдут в детские сады, школы, начнется учебный год в университетах, люди будут возвращаться на работу после отпусков. В это время будут вноситься новые штаммы. Тем более, что мутации продолжаются, а как мы видим, дельта-вариант более угрожающий – болеют даже те, кто уже перенес COVID-19.

Ранее мы сообщали, ВОЗ заявила о победе новых штаммов COVID над вакцинацией и назвала виновных . Тедрос Гебреисус отметил, что резкий рост заболеваемости во многих странах непосредственно связан с неравномерным распределением вакцин в мире.

Также напомним, в Украине зарегистрировали COVID-вакцину Janssen . Для полной иммунизации от коронавируса достаточно лишь одной дозы.

К тому же смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на хід коронавируса: