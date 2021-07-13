Плани вакцинації зривається? Чи встигнуть вакцинувати половину українців до Дня Незалежності

До кінця року МОЗ хоче вакцинувати 70% населення. Минуло чотири з половиною місяця – поки зробили щеплення лише 5,4%.
Більше того, до Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення, мають бути вакциновані. Це одне з завдань для МОЗ, яке ще в травні поставив Володимир Зеленський. Це має сенс, бо наприкінці літа в Україні прогнозують новий спалах захворюваності на COVID-19. До того ж до кінця року можуть з’явитися нові штами і щоб не повторити моторошну хвилю, яка була в Індії, потрібна швидка вакцинація.
Чи встигнуть вакцинувати до Дня Незалежності хоча б половину українців, розбирався сайт "Сьогодні".
Чи реально вакцинувати половину українців до Дня Незалежності?
В Україні мають до кінця року зробити 47,8 млн щеплень двома дозами, згідно з планом вакцинації. Або ж це близько 24 млн українців.
Наразі двома дозами вакцинували лише 1,17 млн, а однією – 2,31 млн.
Зробити 10 млн щеплень до Дня Незалежності ще реально. Але це не про кількість щеплених, а сумарно зроблених уколів як другою, так і першою дозою.
А ось вакцинувати половину, тобто зробити 24 млн уколів, – практично неможливо.
І справа не в тому, що мало вакцин. Препаратів поки достатньо. З лютого до України завезли 5,65 млн доз вакцин. Більшість прибули до України наприкінці травня – в червні. Препаратів, які залишились на складах, а також є в регіонах, вистачить ще на місяць, якщо не враховувати майбутні поставки.
Нині проблема в темпах.
Від планів, які МОЗ поставив собі у квітні, країна відстає вчетверо. А плани неймовірні – вакцинувати щомісяця 5,6 млн осіб.
Хоч темпи вакцинації населення поступово збільшуються, але велике занепокоєння викликає те, що це збільшення відбувається лише за рахунок вакцинації другою дозою, зазначають в НАН України. Водночас темпи вакцинації першою дозою зменшуються.
Чи допоможе одна доза?
Навіть вакцинація однією дозою – важлива.
Нині темпи вакцинації у світі вимірюють за трьома показниками.
- Перший - загальна кількість зроблених уколів. Вона говорить про інтенсивність вакцинальної кампанії і неважливо, чи введена лише перша доза, чи друга також.
- Другий - кількість вакцинованих хоча б однією дозою. У світі понад 24% людей вакциновані хоча б однією дозою (1,28 млрд). В Україні – близько 6%.Чому це важливо? Щеплені навіть однією дозою мають більший імунний захист, ніж взагалі не вакциновані. До того ж, у Британії та інших країнах Європи з високим рівнем вакцинації ріст захворюваності почався саме серед тих, хто не зробив щеплення.
- І третій показник – повністю вакциновані першою і другою дозою.
Чи встигнуть вакцинувати 70% українців до кінця року?
Якраз 24 млн українців, які є в плані МОЗ, – це приблизно 70% дорослого населення.
Щоб вакцинувати їх, потрібно робити щеплення 250 тисяч осіб на добу, порахували в Центрі економіки охорони здоров’я. Нині вакцинують в середньому по 71 тисячі осіб щодня. Вийти на 250 тисяч – це абсолютно реально, якщо дивитися на темпи вакцинації в Європі, вважає Юрій Ганіченко.
Однак 70% і до кінця року – це занадто повільно. Розвинуті країні намагаються перетнути цю позначку до кінця літа.
Це пов’язано з тим, що восени очікується ріст захворюваності на респіраторні захворювання.
Восени формуватимуться нові колективи – діти підуть до садків, шкіл, почнеться навчальний рік в університетах, люди повертатимуться на роботу після відпусток. У цей момент вноситимуться нові штами. Тим більше, що мутації тривають, а як ми бачимо, "Дельта"-варіант загрозливіший – хворіють навіть ті, хто вже переніс COVID-19.
Раніше ми повідомляли, ВООЗ заявила про перемогу нових штамів COVID над вакцинацією і назвала винних. Тедрос Гебреїсус зазначив, що різке зростання захворюваності у багатьох країнах безпосередньо пов'язане з нерівномірним розподілом вакцин у світі.
Також нагадаємо, в Україні зареєстрували COVID-вакцину Janssen. Для повної імунізації від коронавірусу достатньо лише однієї дози.
До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:
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Юрій Ганиченко
керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки
"10 млн щеплень – це досить реально. Потрібно робити близько 150 тисяч щеплень на добу в середньому. З теперішніми темпами це поки реально. Україна останніми тижнями показала можливість збільшувати темпи. Якщо так продовжувати, то це справді реально. Якщо говорити про 24 млн щеплень, то це дуже оптимістична мета, яка близька до нереальності. Темпи мають зрости шалено і вийти на максимальні темпи в Європі".