Плани вакцинації зривається? Чи встигнуть вакцинувати половину українців до Дня Незалежності

МОЗ відстає від своїх планів вчетверо. За чотири з половиною місяця зробили лише 3,4 млн щеплень. Тепер за півтора місяці мають встигнути зробити 6,6 млн щеплень

До кінця року МОЗ хоче вакцинувати 70% населення. Минуло чотири з половиною місяця – поки зробили щеплення лише 5,4%.

Більше того, до Дня Незалежності більшість українців, які потребують щеплення, мають бути вакциновані. Це одне з завдань для МОЗ, яке ще в травні поставив Володимир Зеленський. Це має сенс, бо наприкінці літа в Україні прогнозують новий спалах захворюваності на COVID-19. До того ж до кінця року можуть з’явитися нові штами і щоб не повторити моторошну хвилю, яка була в Індії, потрібна швидка вакцинація.

Чи встигнуть вакцинувати до Дня Незалежності хоча б половину українців, розбирався сайт "Сьогодні".

Чи реально вакцинувати половину українців до Дня Незалежності?

В Україні мають до кінця року зробити 47,8 млн щеплень двома дозами, згідно з планом вакцинації. Або ж це близько 24 млн українців.

Наразі двома дозами вакцинували лише 1,17 млн, а однією – 2,31 млн.

Зробити 10 млн щеплень до Дня Незалежності ще реально. Але це не про кількість щеплених, а сумарно зроблених уколів як другою, так і першою дозою.

А ось вакцинувати половину, тобто зробити 24 млн уколів, – практично неможливо.

І справа не в тому, що мало вакцин. Препаратів поки достатньо. З лютого до України завезли 5,65 млн доз вакцин. Більшість прибули до України наприкінці травня – в червні. Препаратів, які залишились на складах, а також є в регіонах, вистачить ще на місяць, якщо не враховувати майбутні поставки.

Нині проблема в темпах.

Від планів, які МОЗ поставив собі у квітні, країна відстає вчетверо. А плани неймовірні – вакцинувати щомісяця 5,6 млн осіб.

Хоч темпи вакцинації населення поступово збільшуються, але велике занепокоєння викликає те, що це збільшення відбувається лише за рахунок вакцинації другою дозою, зазначають в НАН України. Водночас темпи вакцинації першою дозою зменшуються.

Чи допоможе одна доза?

Навіть вакцинація однією дозою – важлива.

Нині темпи вакцинації у світі вимірюють за трьома показниками.

Перший - загальна кількість зроблених уколів . Вона говорить про інтенсивність вакцинальної кампанії і неважливо, чи введена лише перша доза, чи друга також.

. Вона говорить про інтенсивність вакцинальної кампанії і неважливо, чи введена лише перша доза, чи друга також. Другий - кількість вакцинованих хоча б однією дозою . У світі понад 24% людей вакциновані хоча б однією дозою (1,28 млрд). В Україні – близько 6%.Чому це важливо? Щеплені навіть однією дозою мають більший імунний захист, ніж взагалі не вакциновані. До того ж, у Британії та інших країнах Європи з високим рівнем вакцинації ріст захворюваності почався саме серед тих, хто не зробив щеплення.

. У світі понад 24% людей вакциновані хоча б однією дозою (1,28 млрд). В Україні – близько 6%.Чому це важливо? Щеплені навіть однією дозою мають більший імунний захист, ніж взагалі не вакциновані. До того ж, у Британії та інших країнах Європи з високим рівнем вакцинації ріст захворюваності почався саме серед тих, хто не зробив щеплення. І третій показник – повністю вакциновані першою і другою дозою.

Чи встигнуть вакцинувати 70% українців до кінця року?

Якраз 24 млн українців, які є в плані МОЗ, – це приблизно 70% дорослого населення.

Щоб вакцинувати їх, потрібно робити щеплення 250 тисяч осіб на добу, порахували в Центрі економіки охорони здоров’я. Нині вакцинують в середньому по 71 тисячі осіб щодня. Вийти на 250 тисяч – це абсолютно реально, якщо дивитися на темпи вакцинації в Європі, вважає Юрій Ганіченко.

Однак 70% і до кінця року – це занадто повільно. Розвинуті країні намагаються перетнути цю позначку до кінця літа.

Це пов’язано з тим, що восени очікується ріст захворюваності на респіраторні захворювання.

Восени формуватимуться нові колективи – діти підуть до садків, шкіл, почнеться навчальний рік в університетах, люди повертатимуться на роботу після відпусток. У цей момент вноситимуться нові штами. Тим більше, що мутації тривають, а як ми бачимо, "Дельта"-варіант загрозливіший – хворіють навіть ті, хто вже переніс COVID-19.

Раніше ми повідомляли, ВООЗ заявила про перемогу нових штамів COVID над вакцинацією і назвала винних. Тедрос Гебреїсус зазначив, що різке зростання захворюваності у багатьох країнах безпосередньо пов'язане з нерівномірним розподілом вакцин у світі.

Також нагадаємо, в Україні зареєстрували COVID-вакцину Janssen. Для повної імунізації від коронавірусу достатньо лише однієї дози.

До того ж дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу: