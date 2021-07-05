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В Україні зареєстрували COVID-вакцину Janssen

5 липня 2021 12:38

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Для повної імунізації від коронавірусу досить тільки однієї дози

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусу для екстреного медичного застосування – Janssen (Johnson & Johnson).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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"Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

"Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн", – зазначили в МОЗ.

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Раніше ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19 .

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Також нагадаємо, в Києві відкрили міні-центри вакцинації.

Крім того, дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусу:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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