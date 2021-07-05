В Україні зареєстрували COVID-вакцину Janssen

Для повної імунізації від коронавірусу досить тільки однієї дози

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

В Україні зареєстрували ще одну вакцину від коронавірусу для екстреного медичного застосування – Janssen (Johnson & Johnson).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

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"Міністерство охорони здоров'я в Україні зареєструвало вакцину Janssen (Johnson & Johnson) проти COVID-19", – йдеться в повідомленні.

Як пояснили в Міністерстві охорони здоров'я, це векторна вакцина, розроблена фірмою Janssen, якою володіє компанія Johnson & Johnson. Для повної імунізації достатньо однієї дози.

"Вакцина дозволена до екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров’я, також дозвіл на її використання дали США, Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, Канада та багато інших країн", – зазначили в МОЗ.

Раніше ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19 .

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Також нагадаємо, в Києві відкрили міні-центри вакцинації.

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