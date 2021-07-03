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Вакцинація в Україні прискорюється. Скільки людей отримали щеплення від COVID-19

3 липня 2021 9:07

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Вакцинація населення триває, українці активно записуються в чергу на щеплення – сьогодні вже 769 435 охочих

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 862 160 особам. Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 862 160 особам. Фото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk

За минулу добу, 2 липня, в Україні вакцинували проти COVID-19 94 547 осіб. Це на 3588 більше, ніж за попередню добу.

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Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Всього від початку кампанії зробили щеплення 2 862 160 осіб. Вакцинацію завершили вже 823 923 особи – вони отримали дві дози препарату.

На сьогодні до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 769 435 осіб.

Читайте також: Якщо пропустили другу дозу вакцини від COVID: рекомендації МОЗ

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Протягом доби працювали 559 мобільних бригад, 1410 пунктів щеплень і 26 центрів вакцинації.

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

Інфографіка МОЗ. Фото: facebook.com/moz.ukr

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Раніше ми повідомляли, що Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19.

Також нагадаємо, у Києві відкрили мініцентри вакцинації.

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А ще дивіться в сюжеті "Сьогодні", як група крові впливає на перебіг коронавірусної хвороби:

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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