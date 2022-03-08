По Житомиру нанесен авиаудар – оккупанты разбомбили общежитие и завод (видео)

В результате атаки пострадали жилой дом и важный завод / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомире в результате атак российских войск было разрушено общежитие и пострадал важный завод — об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"Только что был нанесен ракетно-бомбовый или какой-то удар по Корбутовке (район Житомира — ред.), по общежитию на улице Чудновской. Оно полностью разрушено. В этом доме уже 20 лет живут простые житомиряне", — сказал он.

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В следующем видео мэр сообщил, что удар также нанесен по заводу "Изоват". Это важное предприятие, которое дает примерно 70% всей минеральной ваты в Украине, отметил мэр. Поэтому с точки зрения нанесения стратегического удара это очень тревожит, сказал Сухомлин.

Он добавил, что на данный момент известно об одном пострадавшем от атак.

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Ранее сообщалось, что над Борисполем были уничтожены две ракеты.

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