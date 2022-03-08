По Житомиру завдано авіаудару – окупанти розбомбили гуртожиток і завод (відео)

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У Житомирі внаслідок атак російських військ було зруйновано гуртожиток та постраждав важливий завод — про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин.

"Щойно було завдано ракетно-бомбового або якогось удару по Корбутівці (район Житомира — ред.), по гуртожитку на вулиці Чуднівській. Він повністю зруйнований. У цьому будинку вже 20 років живуть прості житомиряни", — сказав він.

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У наступному відео мер повідомив, що удару також завдано по заводу "Ізоват". Це важливе підприємство, яке дає приблизно 70% усієї мінеральної вати в Україні, зазначив мер. Тому з точки зору завдання стратегічного удару це дуже турбує, сказав Сухомлин.

Він додав, що зараз відомо про одного потерпілого унаслідок атак.

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Раніше повідомлялося, що над Борисполем було знищено дві ракети.

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