Почему в следующем году необходимо будет повторно проходить полный курс вакцинации — Минздрав

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин отметил, что привитые люди от COVID-19 должны будут пройти повторный курс вакцинации в 2022 году/Коллаж: Сегодня

Министерство здравоохранения Украины планирует в следующем году провести ревакцинацию населения от COVID-19. В то же время ведомство не рассматривает введение бустерного прививки для всех категорий населения.

Об этом во время интервью для телеканала "Рада" заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Рекомендация бустерной вакцины

Главный санитарный врач отметил, что сейчас ведется работа над рекомендацией бустерной вакцинации для людей, которые имеют хронические заболевания, ослабляющие иммунитет. Массового введения бустера, для других категорий населения, не будет.

Ревакцинация населения

"Мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы в 2021 году, должен получить такие же две дозы в 2022 году", — заявил Игорь Кузин.

По его словам, все свидетельствует о том, что украинцам придется вакцинироваться от коронавируса каждый год, поскольку иммунитет к COVID-19 со временем ослабевает, даже после прививки.

"Пока что так. Мы понимаем, что иммунитет к коронавирусу не постоянен и через некоторое время он все меньше и меньше становится. Поэтому те люди, которые прошли полный курс прививки, должны пройти повторную прививку, чтобы восстановить иммунный ответ", — сказал главный санитарный врач.

Усиление карантина в Украине

С 21 октября в Украине начали действовать новые карантинные ограничения. Больше всего они коснутся пассажирских перевозок между областями. Все межобластные перевозки разрешены при наличии COVID-сертификата или отрицательного ПЦР-теста.

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С 21 октября водители, экипаж и пассажиры должны иметь один из следующих документов:

документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации; для желтых областей подойдет и одна доза;

международный, внутренний сертификат или иностранный сертификат о вакцинации однодозной вакциной или двумя дозами дводозной,

отрицательный результат ПЦР-теста или справка о выздоровлении от ковида, актуальность которых подтверждена с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием "Дії";

отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса, действующий 72 часа.

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