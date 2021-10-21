Чому наступного року необхідно буде повторно проходити повний курс вакцинації — МОЗ

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін зазначив, що щеплені люди від COVID-19 повинні будуть пройти повторний курс вакцинації у 2022 році/Колаж: Сьогодні

Міністерство охорони здоров'я Україні планує наступного року провести ревакцинацію населення від COVID-19. Водночас відомство не розглядає введення бустерного щеплення для всіх категорій населення.

Про це під час інтерв'ю для телеканалу "Рада" заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

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Рекомендація бустерної вакцини

Головний санітарний лікар зазначив, що нині ведеться робота над рекомендацією бустерної вакцинації для людей, які мають хронічні захворювання, що ослаблюють імунітет. Масового запровадження бустеру, для інших категорій населення, не буде.

Ревакцинація населення

"Ми плануємо використовувати повний курс ревакцинації в наступному році. Тобто людина, яка отримала дві дози у 2021 році, має отримати такі ж дві дози у 2022 році", — заявив Ігор Кузін.

За його словами, все свідчить про те, що українцям доведеться вакцинуватися від коронавірусу щороку, оскільки імунітет до COVID-19 з часом слабшає, навіть після щеплення.

"Поки що так. Ми розуміємо, що імунітет до коронавірусу не постійний і через певний час він все менше і менше стає. Тому ті люди, які пройшли повний курс щеплення, повинні пройти повторне щеплення, щоб поновити імунну відповідь", — сказав головний санітарний лікар.

Посилення карантину в Україні

З 21 жовтня в Україні почали діяти нові карантинні обмеження. Найбільше вони торкнуться пасажирських перевезень між областями. Усі міжобласні перевезення дозволені за наявності COVID-сертифіката або негативного ПЛР-тесту.

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З 21 жовтня водії, екіпаж і пасажири повинні мати один з наступних документів:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; для "жовтих" областей підійде одна доза;

міжнародний, внутрішній сертифікат або іноземний сертифікат про вакцинацію однодозною вакциною або двома дозами дводозної;

негативний результат ПЛР-тесту або довідка про одужання від ковіду, актуальність якої підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням "Дії";

негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу, чинний 72 години.

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