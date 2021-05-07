Почти 40 тысяч за сутки: в Украине резко подскочили темпы вакцинации

Глава Минздрава опубликовал новые данные по вакцинации от коронавируса за сутки. Где больше всего прививок сделали

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

В Украине за прошлые сутки, 6 мая, вакцинировали против коронавируса 37 967 человек. Это в 11 раз больше, чем два дня ранее – тогда за сутки прививку сделали всего 3425 украинцам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Две дозы препарата получили уже 428 человек, остальным еще предстоит завершить вакцинацию.

Где сделали больше всего прививок за сутки:

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Киев – 6026 прививок;

Днепропетровская область – 4358 прививок;

Киевская область – 3557 прививок;

Львовская область – 2789 прививок;

Херсонская область – 2410 прививок;

Винницкая область – 1858 прививок.

Прививки проводили 257 мобильных бригады по иммунизации и 1576 пунктов прививки. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

Напомним, ранее мы писали, что главным распространителем фейков о вакцинах является Россия, чтобы навязать миру свой препарат "Спутник".

Кроме того, сообщалось, что в Украине не будут вакцинировать по 10 млн человек в месяц. Степанов объяснил, почему.