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Почти 40 тысяч за сутки: в Украине резко подскочили темпы вакцинации

7 мая, 09:49

Татьяна Очеретяная

Глава Минздрава опубликовал новые данные по вакцинации от коронавируса за сутки. Где больше всего прививок сделали

Фото: REUTERS/Evgeny Kozyrev

В Украине за прошлые сутки, 6 мая, вакцинировали против коронавируса 37 967 человек. Это в 11 раз больше, чем два дня ранее – тогда за сутки прививку сделали всего 3425 украинцам.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Две дозы препарата получили уже 428 человек, остальным еще предстоит завершить вакцинацию.

Где сделали больше всего прививок за сутки:

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Прививки проводили 257 мобильных бригады по иммунизации и 1576 пунктов прививки. В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

Напомним, ранее мы писали, что главным распространителем фейков о вакцинах является Россия, чтобы навязать миру свой препарат "Спутник".

Кроме того, сообщалось, что в Украине не будут вакцинировать по 10 млн человек в месяц. Степанов объяснил, почему.

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