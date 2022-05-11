Почти без дождей! Прогноз погоды в Украине на 11 мая (карта)

В Украине будет тепло/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"

Погода в Украине в среду, 11 мая, будет почти сухой. Местами температура воздуха будет достигать 23 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Какая будет погода?

Сегодня в Украине прогнозируют небольшую облачность. Дождь будет в Луганской области. Ветер — северо-западный, 5-10 м/с.

На западе столбики термометров будут колебаться от 16 до 23 градусов тепла. На востоке прогнозируют +12...+15 градусов.

В северных регионах — 12-18 градусов тепла. На юге ожидается 16-21 градус выше нуля.

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В Киеве будет облачно, 17-19 градусов тепла, а в Симферополе прогнозируется дождь с грозой — +18...+20 градусов.

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

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Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

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