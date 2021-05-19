Половина заболевших за сутки уже в больнице: новые данные по COVID-19 в Украине

В Украине продолжает увеличиваться ежедневный показатель по заболеваемости ковидом – сколько украинцев заболело за последние сутки

За сутки в больницы попали много заболевших. Фото: REUTERS/Roman Baluk

В Украине за последние сутки, 18 мая, обнаружили 5138 новых случаев коронавируса. Это на 1043 заболевших больше, чем сутками ранее. При этом в больницы госпитализировали почти половину новых пациентов – 2 269 человек.

Об этом сообщили в Минздраве.

Всего за время эпидемии в стране зафиксировали 2 165 233 пациента с ковидом. Вчера от болезни умерли 227 человек (всего – 48 696).

Вылечиться удалось 17 102 пациентам за сутки (всего – 1 899 446).

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Напомним, по состоянию на утро 19 мая, только одна область находится в оранжевой зоне карантина – Донецкая. Все остальные регионы входят в оранжевую.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает, что позитивная динамика еще продолжится. Он заявил, что часть областей Украины в ближайшее время может перейти в зеленую зону карантина.