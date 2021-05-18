Українська
$ 27,56
33,44
  1. Последние новости Украины

Еще одна область попала в оранжевую зону карантина

18 мая, 10:38

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

В оранжевой зоне все еще находится только одна область, остальные регионы сейчас в списке "желтых"

Карантин в Украине

Карантин в Украине / Фото: УНИАН

С сегодняшнего дня, 18 мая, Донецкая область попала в оранжевую зону карантина. А Черкасская область, которая была "оранжевой" пару дней назад, снова "пожелтела".

Реклама

Новые данные опубликовали в Минздраве.

Таким образом, в оранжевой зоне все еще находится только один регион, все остальные – в желтой.

Согласно новым данным, в Донецкой области превышен процент эпидемиологического порога – 101,5% при норме 100%.

В тренде
Еще одна область попала в оранжевую зону карантина
Карантин в Украине
В тренде
5 лет тюрьмы за собаку: винницкий живодер пытается спастись во второй раз
В тренде
Надо ли и когда вакцинироваться от COVID, если уже переболел: советы Минздрава
В Украине продолжается вакцинация населения

В то же время Черкасская область улучшила свои показатели по выявлению случаев инфицирования и благодаря этому перешла в список "желтых".

Реклама

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время может перейти в зеленую зону карантина.

Кроме того, сообщалось, что Кабинет министров Украины собирается продлить адаптивный карантин в Украине до августа.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельник
Похолодание и грозовые дожди: синоптик огорчила прогнозом погоды на понедельникУкраина
Смертельное ДТП в Польше: умерла украинка, которая больше двух месяцев боролась за жизнь
Смертельное ДТП в Польше: умерла украинка, которая больше двух месяцев боролась за жизньУкраина
Врач отказалась осматривать. На Волыни умер полуторагодовалый ребенок
Врач отказалась осматривать. На Волыни умер полуторагодовалый ребенокЗапад
"Укрзализныця" временно изменила расписание поездов: списокТранспорт
Украину будет
Украину будет "терзать" новый циклон: синоптик уточнила прогноз на вторникУкраина
Что такое АСВП – банки начали снимать деньги с карт за долги по ЖКХ и штрафы без подтверждения
Что такое АСВП – банки начали снимать деньги с карт за долги по ЖКХ и штрафы без подтвержденияЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять