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Ще одна область потрапила до "помаранчевої зони" карантину

18 травня, 10:38

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна

У "помаранчевій зоні" все ще перебуває тільки одна область, інші регіони зараз – в списку "жовтих"

Карантин в Україні

Карантин в Україні / Фото: уніан

Відсьогодні, 18 травня, Донецька область потрапила до "помаранчевої зони" карантину. А Черкаська область, яка була "помаранчевою" кілька днів тому, знову "пожовтіла".

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Нові дані опублікували в Міністерстві охорони здоров'я.

Отже, у "помаранчевій зоні" все ще знаходиться тільки один регіон, усі інші – у "жовтій".

Згідно з новими даними, у Донецькій області перевищено відсоток епідеміологічного порогу – 101,5% при нормі 100%.

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Водночас Черкаська область поліпшила свої показники щодо виявлення випадків інфікування і завдяки цьому перейшла до списку "жовтих".

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Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що частина областей України найближчим часом може перейти до "зеленої зони" карантину.

Крім того, повідомлялося, що Кабінет міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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