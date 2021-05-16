Карантин в Україні: до помаранчевої зони потрапила одна область

У помаранчевій карантинній зоні сьогодні перебуває Черкаська область, всі інші регіони – у жовтій зоні.

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Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, в Черкаській області перевищено коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом. Станом на 15 травня цей коефіцієнт становив 20,7%, тоді як нормою вважається менше 20%.

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Нагадаємо, 14 травня в помранчевій карантинній зоні перебувала Миколаївська область.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України має намір продовжити адаптивний карантин в Україні до серпня. Пом'якшення буде можливо тільки після того, як буде вакциновано більшість українців.

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