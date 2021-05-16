Карантин в Украине: в оранжевую зону попала одна область

На большей части страны эпидемиологическая ситуация находится под контролем

В оранжевой карантинной зоне сегодня находится Черкасская область, все остальные регионы – в желтой зоне.

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Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в Черкасской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом. По состоянию на 15 мая этот коэффициент составлял 20,7%, тогда как нормой считается менее 20%.

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Данные о карантинных зонах по состоянию на 16 мая. Источник: moz.gov.ua

Напомним, 14 мая в оранжевой карантинной зоне находилась Николаевская область.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины собирается продлить адаптивный карантин в Украине до августа. Смягчение будет возможно только после того, как будет вакцинировано большинство украинцев.

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