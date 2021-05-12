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Не защитят ни маски, ни перчатки. Комаровский раскрыл главный путь распространения COVID-19

12 мая, 20:05

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Чтобы защитить себя от вдыхания инфекции, врач советует проветривать помещения и контролировать состояние вентиляционных систем

Фото: YouTube, Евгений Комаровский

Фото: YouTube, Евгений Комаровский

Самый главный путь распространения коронавирусной инфекции – аэрозольный, когда мельчайшие частички попадают в поток воздуха и разносятся на большое расстояние.

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Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем видео на You-tube.

По его словам, в таком случае от инфекции не смогут защитить как маски, так и перчатки.

"При аэрозольном пути передачи вируса наиболее действенным методом профилактики является вентиляция и открытая форточка", – считает Комаровский.

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Чтобы защитить себя от вдыхания инфекции, врач советует:

  • определить самые опасные места в помещении, где нет активного движения воздуха, с помощью детектора углекислого газа;
  • проветривать помещения;
  • контролировать состояние вентиляционных систем;
  • проводить на свежем воздухе всевозможные мероприятия.
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Ранее Комаровский заверил, что вакцина от коронавируса Covishield (AstraZeneca), которой уже начали делать прививки украинцам, является высокоэффективной и абсолютно безопасной.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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