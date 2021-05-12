Не захистять ні маски, ні рукавички. Комаровський розкрив головний шлях поширення COVID-19

Найголовніший шлях поширення коронавірусної інфекції – аерозольний, коли дрібні частинки потрапляють в потік повітря і розносяться на велику відстань.
Про це розповів лікар Євген Комаровський у своєму відео на You-tube.
За його словами, в такому випадку від інфекції не зможуть захистити як маски, так і рукавички.
"За аерозольного шляху передачі вірусу найбільш дієвим методом профілактики є вентиляція і відкрита кватирка", – вважає Комаровський.
Щоб захистити себе від вдихання інфекції, лікар радить:
- визначити найнебезпечніші місця в приміщенні, де немає активного руху повітря, за допомогою детектора вуглекислого газу;
- провітрювати приміщення;
- контролювати стан вентиляційних систем;
- проводити на свіжому повітрі всілякі заходи.
Раніше Комаровський запевнив, що вакцина від коронавірусу Covishield (AstraZeneca), якою вже почали робити щеплення українцям, є високоефективною і абсолютно безпечною.
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