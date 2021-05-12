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Не захистять ні маски, ні рукавички. Комаровський розкрив головний шлях поширення COVID-19

12 травня, 20:05

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Щоб захистити себе від вдихання інфекції, лікар радить провітрювати приміщення і контролювати стан вентиляційних систем

Найголовніший шлях поширення коронавірусної інфекції – аерозольний, коли дрібні частинки потрапляють в потік повітря і розносяться на велику відстань.

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Про це розповів лікар Євген Комаровський у своєму відео на You-tube.

За його словами, в такому випадку від інфекції не зможуть захистити як маски, так і рукавички.

"За аерозольного шляху передачі вірусу найбільш дієвим методом профілактики є вентиляція і відкрита кватирка", – вважає Комаровський.

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Щоб захистити себе від вдихання інфекції, лікар радить:

  • визначити найнебезпечніші місця в приміщенні, де немає активного руху повітря, за допомогою детектора вуглекислого газу;
  • провітрювати приміщення;
  • контролювати стан вентиляційних систем;
  • проводити на свіжому повітрі всілякі заходи.
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Раніше Комаровський запевнив, що вакцина від коронавірусу Covishield (AstraZeneca), якою вже почали робити щеплення українцям, є високоефективною і абсолютно безпечною.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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