Под Харьковом остановили автомобили Росгвардии (фото)

Журналист рассказал подробности из Харькова / Фото: Коллаж: Сегодня

Среди разбитой техники оккупантов под Харьковом оказались автомобили Росгвардии (аналог ОМОН), а внутри – защитная экипировка для разгона демонстраций, щиты, дубинки. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

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"Когда я увидел разбитую технику оккупантов под Харьковом, я увидел насколько сильно провалился план Путина. Больше всего меня поразили не брошенные новенькие танки, САУ, ЗРПК, РСЗО, а автомобили Росгвардии. В этих машинах была масса защитной экипировки для разгона демонстраций, щиты, дубинки. Они были уверены, что после того как зайдёт огромная российская армия, сопротивления не будет, и надо будет просто разгонять кучку недовольных. Но украинский народ дубинками не разогнать. Украинский народ тех, кто его пришёл бить будет уничтожать. Можно завладеть землей, но завладеть народом невозможно", – написал он.

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