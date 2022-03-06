Під Харковом зупинили автомобілі Росгвардії (фото)

Журналіст розповів подробиці з Харкова / Фото: Колаж: Сьогодні

Серед розбитої техніки окупантів під Харковом опинилися автомобілі Росгвардії (аналог ОМОН), а всередині – захисне екіпірування для розгону демонстрацій, щити, кийки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав журналіст Юрій Бутусов.

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"Коли я побачив розбиту техніку окупантів під Харковом, я побачив, наскільки сильно провалився план Путіна. Найбільше мене вразили не кинуті новенькі танки, САУ, ЗРПК, РСЗВ, а автомобілі Росгвардії. Вони були впевнені, що після того як зайде величезна російська армія, опору не буде, і треба буде просто розганяти купку незадоволених. Але український народ кийками не розігнати. Український народ тих, хто прийшов його бити, знищуватиме. Можна заволодіти землею, але заволодіти народом неможливо", – написав він.

Ситуація у Харкові

З Харкова від сьогодні виїжджатимуть залізничні потяги у західному напрямку.

Російські військові обстріляли багатоповерхівку у Харкові – після влучення снаряда вогонь охопив щонайменше 11 поверхів.

5 березня у селі Підлиман Борівського району стався обстріл. Через це є поранені, яким уже надають допомогу в лікарні.

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Минулої ночі вибухи чули у всіх районах Харкова. Місцевих мешканців закликали не виходити з укриття, а тим, хто залишився вдома – триматися подалі від вікон. Гриміло в районі залізничного вокзалу, станції метро "Залютине", Салтівки, Холодної Гори, Баварії, "Радянської", Основи, Люботина, проспекту Гагаріна, Пісочина.

Ворожа ракета влучила в Успенський собор Харкова, де ховалися люди. Тільки дивом ніхто не постраждав, повідомив "Бабель".

Окупанти намагалися знищити телевежу у Харкові вакуумною бомбою. Використання боєприпасів об'ємного вибуху (БОВ), які часто називають у пресі "вакуумною бомбою", заборонено Женевською конвенцією.