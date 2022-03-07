Под Киевом в бою с оккупантами погиб экс-депутат Рады

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В Пуще-Водице под Киевом в бою с российскими оккупантами погиб народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко.
Об этом сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.
"В бою с оккупантами в Пуще-Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!" – написал он.
Член ВО "Свобода" Евгений Чубук в Facebook уточнил, что Марченко погиб 7 марта.
Оккупанты убили главу Гостомельской ОТГ
Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко был застрелен российскими оккупантами.
Как сообщает Гостомельский поселковый совет, Прилипко "погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным", его "вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты".
"Он сделал свой выбор… Умер за громаду, умер за Гостомель, умер как герой… Вечная память и наша благодарность", – говорится в сообщении.