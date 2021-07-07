Под Крымом "Осы" ВСУ уничтожили "вражеские самолеты": видео учений

По легенде учений, украинские военные отомстили врагу за нападение на колонну ВСУ – авиация врага была уничтожена

Украина продолжает учения вблизи оккупированного Крыма. На этот раз украинские военные отрабатывали уничтожение вражеской авиации из зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ".

Об этом сообщает Командование объединенных сил.

Как рассказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" осуществила марш для изменения огневых позиций, но в ходе выдвижения была атакована авиацией условного противника.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях максимально приближенных к боевым, поставленных радиоэлектронных помех осуществили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты условного противника пусками ракет", – сказал он.

Реклама

Кроме того, украинские военные отработали разведку, выявление, сопровождение и уничтожение групповых и одиночных целей, находящихся на разных высотах и ​​скоростях.

"Подразделение РСЗО "Смерч" отработало учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов", – добавил генерал.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ остановили "прорыв противника" вглубь Украины. Маневры проходили на полигонах в Херсонской и Запорожской областях, а также в акватории Азовского и Черного морей.