ВСУ остановили "прорыв противника" вглубь Украины: видео масштабных учений

Сначала артиллеристы нанесли мощный удар по условному противнику, а прорыв вражеской морской пехоты пресекли наши десантники

Украинские военные провели очередные крупные учения на юге Украины. На этот раз в ход пустили наземные силы, авиацию и корабли для отражения атаки условного противника с моря.

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Об этом сообщает Командование объединенных сил.

Маневры проходили на полигонах в Херсонской и Запорожской областях, а также в акватории Азовского и Черного морей. Сначала в "бой" были брошены десантники, которые взяли господствующую высоту.

"По замыслу, первый этап тренировок наших подразделений начался с десантирования украинских "крылатых пехотинцев" в Херсонской области. Вертолетами подразделение Десантно-штурмовых войск было быстро доставлено на одно из угрожающих направлений для содержания противника, высадившегося на морское побережье. В то же время экипажи вертолетов армейской авиации усовершенствовали свою летную подготовку, действия при высадке воздушного десанта, а также взаимодействие с командирами десантно-штурмовых подразделений", – рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

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По его словам, на втором этапе учений была подключена тяжелая артиллерия и противодесантный резерв. Артиллеристы своевременно осуществили многокилометровый марш в район сосредоточения и осуществили огневое поражение условного противника.

"В свою очередь противодесантный резерв провел тренировку по отражению нападения условного противника. Десантники, умело заняв плацдарм, всеми имеющимися средствами поражения остановили наступление вглубь нашей территории сил и средств морской пехоты условного противника, которая высадилась с кораблей на морское побережье", – отметил генерал.

На третьем этапе катерная тактическая группа ВСУ под прикрытием вертолетов армейской авиации прошла через заминированный водный участок, после чего отбили нападение вражеских артиллерийских катеров.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее ВСУ также тренировались минировать админграницу с Крымом. Генерал Наев считает, что система минных полей сильно усложнит возможный прорыв противника и нанесет ему большой урон.