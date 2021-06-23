ЗСУ зупинили "прорив противника" вглиб України: відео масштабних навчань

Спочатку артилеристи завдали потужного удару по умовному противнику, а прорив ворожої морської піхоти припинили наші десантники

Українські військові провели чергові великі навчання на півдні України. Наразі в хід пустили наземні сили, авіацію і кораблі для відбиття атаки умовного супротивника з моря.

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Про це повідомляє Командування об'єднаних сил.

Маневри проходили на полігонах у Херсонській та Запорізькій областях, а також в акваторії Азовського і Чорного морів. Спочатку в "бій" були кинуті десантники, які взяли панівну висоту.

"За задумом, перший етап тренувань наших підрозділів почався з десантування українських "крилатих піхотинців" у Херсонській області. Гелікоптерами підрозділ Десантно-штурмових військ було швидко доправлено на один із загрозливих напрямків задля утримування противника, що висадився на морське узбережжя. Водночас екіпажі вертольотів армійської авіації вдосконалили свою льотну підготовку, дії при висадці повітряного десанту, а також взаємодію з командирами десантно-штурмових підрозділів", – розповів командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За його словами, на другому етапі навчань була підключена важка артилерія і протидесантний резерв. Артилеристи своєчасно здійснили багатокілометровий марш в район зосередження і здійснили вогневе ураження умовного противника.

"Водночас протидесантний резерв провів тренування з відбиття нападу умовного противника. Десантники, вміло зайнявши плацдарм, всіма наявними засобами ураження зупинили наступ вглиб нашої території сил та засобів морської піхоти умовного противника, що висадилася з кораблів на морське узбережжя", – зазначив генерал.

На третьому етапі катерна тактична група ЗСУ під прикриттям вертольотів армійської авіації пройшла через заміновану водну ділянку, після чого відбила напад ворожих артилерійських катерів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", раніше ЗСУ також тренувалися мінувати адмінкордон з Кримом. Генерал Наєв вважає, що система мінних полів сильно ускладнить можливий прорив противника і завдасть йому великих втрат.