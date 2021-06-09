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ЗСУ "замінували" адмінкордон з Кримом: що там відбувається (відео)

9 червня 2021 9:28

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Генерал Наєв вважає, що система мінних полів сильно ускладнить можливий прорив противника і завдасть йому великих втрат

Українські військові продовжують навчання під окупованим Кримом. На цей раз вони тренувалися встановлювати мінні поля за допомогою спеціальної техніки.

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Про це повідомляє Командування об'єднаними силами.

Недалеко від адміністративного кордону з Кримом інженерно-саперні підрозділи провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.

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"В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження", – повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

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За його словами, військові встановлювали міни за допомогою спеціальної техніки як в грунт, так і на її поверхні. Генерал підкреслив, що така заздалегідь підготовлена система інженерних загороджень на ймовірних напрямках дій противника не тільки значно ускладнюють його просування в глибину оборони, а й завдають йому значних втрат.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні ЗСУ відбили танковий "прорив" під Кримом. За легендою навчань ворожий танковий підрозділ при підтримці піхоти спробував прорвати лінію нашої оборони, але нарвався на серйозні неприємності.

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