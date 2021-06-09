ЗСУ "замінували" адмінкордон з Кримом: що там відбувається (відео)

Українські військові продовжують навчання під окупованим Кримом. На цей раз вони тренувалися встановлювати мінні поля за допомогою спеціальної техніки.
Про це повідомляє Командування об'єднаними силами.
Недалеко від адміністративного кордону з Кримом інженерно-саперні підрозділи провели тренування з облаштування мінно-вибухових загороджень.
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"В ході навчань військові інженери відпрацювали дії підрозділів зі встановлення протитанкового мінного поля та здійснення маскування рубежів розгортання рухомого загону загородження", – повідомив командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.
За його словами, військові встановлювали міни за допомогою спеціальної техніки як в грунт, так і на її поверхні. Генерал підкреслив, що така заздалегідь підготовлена система інженерних загороджень на ймовірних напрямках дій противника не тільки значно ускладнюють його просування в глибину оборони, а й завдають йому значних втрат.
Як повідомляли новини "Сьогодні", у квітні ЗСУ відбили танковий "прорив" під Кримом. За легендою навчань ворожий танковий підрозділ при підтримці піхоти спробував прорвати лінію нашої оборони, але нарвався на серйозні неприємності.